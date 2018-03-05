Главная Новости Общество «Оскар»-2018: «Форма воды» – лучший фильм года (список победителей)
05.03.2018  10:27   

«Оскар»-2018: «Форма воды» – лучший фильм года (список победителей)

В ночь на 5 марта в Лос-Анджелесе прошла 90-я церемония вручения «Оскаров».


Кадр из фильма «Форма воды»

Триумфатором награждения стал фильм Гильермо дель Торо «Форма воды», получивший четыре «Оскара», в том числе за лучший фильм и режиссуру.

Полный список победителей:

Лучший фильм: «Форма воды» Гильермо дель Торо.

Лучший режиссер: Гильермо дель Торо, «Форма воды».

Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд, «Три билборда возле Эббинга, Миссури».

Лучшая актриса второго плана – Элисон Дженни, «Я, Тоня».

Лучший актер: Гэри Олдмен, «Темные времена».

Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл, «Три билборда возле Эббинга, Миссури».

Лучший оригинальный сценарий: «Прочь», автор сценария – Джордан Пил.

Лучший адаптированный сценарий: «Зови меня своим именем», автор сценария – Джеймс Айвори.

Лучшая песня к фильму: «Remember Me» из «Тайны Коко».

Лучшая музыка к фильму: Александр Деспла, «Форма воды».

Лучший оператор: Роджер Дикинс, «Бегущий по лезвию 2049».

Лучший игровой короткометражный фильм: “The Silent Child”.

Лучший документальный короткометражный фильм: «Heaven Is a Traffic Jam on the 405».

Лучший монтаж: «Дюнкерк».

Лучшие спецэффекты: «Бегущий по лезвию 2049».

Лучшая полнометражная анимация: «Тайна Коко».

Лучший анимационный короткометражный фильм: “Dear Basketball”.

Лучший иностранный фильм: «Фантастическая женщина» Себастиана Лелио.

Лучшая работа художника-постановщика: «Форма воды».

Лучшее сведение звука: «Дюнкерк».

Лучший звуковой монтаж: «Дюнкерк».

Лучший документальный фильм: «Икар» о допинге в большом спорте, в частности о допинговой программе РФ.

Лучшие костюмы: «Призрачная нить».

Лучший грим и прически: «Темные времена».

Источник:   Левый берег
 Тэги:  оскар
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.02 Общество Стали известны обладатели премии «Оскар» 09.09 Культура и Туризм Украина отправит на «Оскар» документальный фильм о борьбе с коррупцией 01.09 Общество На премию «Оскар» от Украины претендует три киноленты (ВИДЕО)
 
 

Видео

Как коммунальщики Харькова не прекращая убирали снег
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 