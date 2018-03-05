«Оскар»-2018: «Форма воды» – лучший фильм года (список победителей)

В ночь на 5 марта в Лос-Анджелесе прошла 90-я церемония вручения «Оскаров».
Триумфатором награждения стал фильм Гильермо дель Торо «Форма воды», получивший четыре «Оскара», в том числе за лучший фильм и режиссуру.
Полный список победителей:
Лучший фильм: «Форма воды» Гильермо дель Торо.
Лучший режиссер: Гильермо дель Торо, «Форма воды».
Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд, «Три билборда возле Эббинга, Миссури».
Лучшая актриса второго плана – Элисон Дженни, «Я, Тоня».
Лучший актер: Гэри Олдмен, «Темные времена».
Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл, «Три билборда возле Эббинга, Миссури».
Лучший оригинальный сценарий: «Прочь», автор сценария – Джордан Пил.
Лучший адаптированный сценарий: «Зови меня своим именем», автор сценария – Джеймс Айвори.
Лучшая песня к фильму: «Remember Me» из «Тайны Коко».
Лучшая музыка к фильму: Александр Деспла, «Форма воды».
Лучший оператор: Роджер Дикинс, «Бегущий по лезвию 2049».
Лучший игровой короткометражный фильм: “The Silent Child”.
Лучший документальный короткометражный фильм: «Heaven Is a Traffic Jam on the 405».
Лучший монтаж: «Дюнкерк».
Лучшие спецэффекты: «Бегущий по лезвию 2049».
Лучшая полнометражная анимация: «Тайна Коко».
Лучший анимационный короткометражный фильм: “Dear Basketball”.
Лучший иностранный фильм: «Фантастическая женщина» Себастиана Лелио.
Лучшая работа художника-постановщика: «Форма воды».
Лучшее сведение звука: «Дюнкерк».
Лучший звуковой монтаж: «Дюнкерк».
Лучший документальный фильм: «Икар» о допинге в большом спорте, в частности о допинговой программе РФ.
Лучшие костюмы: «Призрачная нить».
Лучший грим и прически: «Темные времена».
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