05.03.2018 10:27

«Оскар»-2018: «Форма воды» – лучший фильм года (список победителей)

В ночь на 5 марта в Лос-Анджелесе прошла 90-я церемония вручения «Оскаров».



Кадр из фильма «Форма воды»

Триумфатором награждения стал фильм Гильермо дель Торо «Форма воды», получивший четыре «Оскара», в том числе за лучший фильм и режиссуру.



Полный список победителей:



Лучший фильм: «Форма воды» Гильермо дель Торо.



Лучший режиссер: Гильермо дель Торо, «Форма воды».



Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд, «Три билборда возле Эббинга, Миссури».



Лучшая актриса второго плана – Элисон Дженни, «Я, Тоня».



Лучший актер: Гэри Олдмен, «Темные времена».



Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл, «Три билборда возле Эббинга, Миссури».



Лучший оригинальный сценарий: «Прочь», автор сценария – Джордан Пил.



Лучший адаптированный сценарий: «Зови меня своим именем», автор сценария – Джеймс Айвори.



Лучшая песня к фильму: «Remember Me» из «Тайны Коко».



Лучшая музыка к фильму: Александр Деспла, «Форма воды».



Лучший оператор: Роджер Дикинс, «Бегущий по лезвию 2049».



Лучший игровой короткометражный фильм: “The Silent Child”.



Лучший документальный короткометражный фильм: «Heaven Is a Traffic Jam on the 405».



Лучший монтаж: «Дюнкерк».



Лучшие спецэффекты: «Бегущий по лезвию 2049».



Лучшая полнометражная анимация: «Тайна Коко».



Лучший анимационный короткометражный фильм: “Dear Basketball”.



Лучший иностранный фильм: «Фантастическая женщина» Себастиана Лелио.



Лучшая работа художника-постановщика: «Форма воды».



Лучшее сведение звука: «Дюнкерк».



Лучший звуковой монтаж: «Дюнкерк».



Лучший документальный фильм: «Икар» о допинге в большом спорте, в частности о допинговой программе РФ.



Лучшие костюмы: «Призрачная нить».



Лучший грим и прически: «Темные времена».