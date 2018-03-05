В Харькове состоится Всеукраинский конкурс молодых дизайнеров

II Всеукраинский конкурс молодых дизайнеров одежды «Start Fashion» состоится 29 марта в Харьковской школе архитектуры (ул. Конторская, 5).
Мероприятие состоится в рамках имиджевого проекта «Kharkiv Fashion», которое будет проходить в Харькове с 29 по 31 марта.
К участию в конкурсе организаторы приглашают студентов профильных вузов, а также молодых специалистов в области дизайна одежды.
«Конкурс молодых дизайнеров «Start Fashion» уже второй год собирает в Харькове творческую молодежь Украины, дает возможность молодым талантам представить свои работы перед экспертами fashion-индустрии и выйти в мир большой моды», - отметила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.
В этом году конкурс пройдет в 7-ми номинациях: одежда по народным мотивам, одежда для повседневного использования, одежда для торжественных мероприятий, одежда авангардного направления, модели с узнаваемыми мотивами архитектуры, образами города Харькова и прочее.
Конкурс пройдет в два этапа - отборочный тур и финальный показ. Прием заявок на участие завершится 20 марта.
На финальном показе, 29 марта, участники «Start Fashion» со всей Украины презентуют интересные и актуальные идеи в дизайне одежды. Победитель конкурса примет участие во Всеукраинском конкурсе молодых дизайнеров одежды «Взгляд в будущее».
Подать заявку на участие в конкурсе можно здесь. Художественные эскизы или профессиональные фото коллекций можно отправить на электронную почту: innovation_molod@city.kharkov.ua. Участие в «Start Fashion» - бесплатное.
С подробной информацией о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте Управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.
Отметим, в 2017 году в конкурсе приняли участие 140 молодых дизайнеров из 7 регионов Украины.
Организатор «Start Fashion» - Управление инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, при поддержке Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности и Харьковской государственной академии дизайна и искусств.
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