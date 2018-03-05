Главная Новости Общество Харьковчанам предлагают присоединиться к сбору средств для детей с нарушениями слуха
05.03.2018  13:15   

Харьковчанам предлагают присоединиться к сбору средств для детей с нарушениями слуха

Всеукраинская благотворительная акция «Услышь мир!» пройдет со 2 по 22 апреля.


kharkivoda
Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.
 
Организатор акции - Всеукраинская благотворительная организация «Сердце к сердцу» - проводит сборы средств для детей с различными заболеваниями уже тринадцатый год подряд. За 12 лет проведения акций областным детским больницам было передано медицинское оборудование на общую сумму около 32 млн грн.
 
В прошлом году совместными усилиями по всей Украине волонтерами было собрано более 3 млн грн для детей с нарушениями зрения. Харьковская область в период проведения акции «Я хочу видеть жизнь» собрала почти 33 тыс. грн. На эти средства было приобретено и передано в областную клиническую детскую больницу современное медицинское оборудование - аппарат для динамической офтальмохромотерапии «Радуга», аппарат для тренировки аккомодации «Ручеек» и макулостимулятор.
 
Для того, чтобы принять участие в акции «Услышь мир!», со 2 по 22 апреля можно перечислить взносы по реквизитам: р/с 2600501306399 в Киевском отделении филиала ПАО «Кредобанк», МФО 325365, ЕГРПОУ 34354227, назначение платежа: «Для Харьковской области. Благотворительный взнос на приобретение медицинского оборудования».
 
Дополнительная информация - по тел.: (050) 159-31-54.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  благотворительность, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.02 Общество Харьковчанам предлагают присоединиться к сбору средств для детей с нарушениями слуха 29.05 Образование В школах и детсадах Харькова минимизируют родительские взносы 18.04 Культура и Туризм Харьковские школьники передают в больницы и детские дома свои картины (ФОТО)
 
 

Видео

Как коммунальщики Харькова не прекращая убирали снег
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 