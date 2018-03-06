06.03.2018 15:45

Геннадий Кернес поздравил всех харьковчанок с 8 марта

В мэрии собрались представительницы прекрасного пола. И от имени всех мужчин Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил женщин с 8-м марта.



Харьковский горсовет

Геннадий Кернес, Харьковский городской голова:

В нашей жизни вы создаете уют, тепло. Вы делаете все для того, чтобы простить нас, вы делаете все для того, чтобы любить нас. И мы, как мужчины, должны не только в такие дни, а каждый день делать все, чтобы ваше женское счастье было настоящим. Чтобы всегда ваши мечты сбывались и Бог вас хранил. С праздником вас, милые, дорогие женщины. Спасибо вам.

Конечно, не может быть праздник без подарков, поэтому для всех присутствующих женщин, да и вообще для всех харьковчанок в стенах мэрии во время праздничного приема звучали песни.

Всех присутствующих женщин, занимающих различные должности в различных направлениях деятельности, наградили грамотами Харьковского городского совета и благодарностями от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, который отметил, что во все времена главное, чтобы родные люди были всегда рядом.

Геннадий Кернес, Харьковский городской голова:

Дорогие женщины! Я уверен в том что, для того чтоб сбывались мечты, конечно необходимо, чтоб мужчина, который рядом с тобой, любил, ценил, уважал и конечно, никуда не уходил. Я считаю, что для нас сегодня главное - это мир, мирное небо над головой, чтоб наши семьи не теряли своих близких, родных и дорогих людей для себя.

Женщины, несмотря на возраст, также считают главным в жизни мир, здоровье близких людей и делятся своими рецептами счастья.

Марина Замниус, начальник отдела управления коммунального хозяйства Харьковского городского совета:

Очень хочется пожелать нам всем доброты, тепла в душе, и, наверное, терпимости друг к другу. Если мы друг к другу будем относиться более терпимо, у нас будет, наверное, больше улыбок в городе, мы друг к другу совершенно по-другому начнем относиться. Я хотела бы пожелать, чтоб они были здоровы, чтоб у них мальчики не болели, с праздником вас, девочки!