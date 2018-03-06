06.03.2018 16:45

Харьковчане изучат работу американской службы спасения «911»

Делегация Харьковского городского совета во главе с первым заместителем городского головы Игорем Тереховым на следующей неделе посетит Америку по приглашению советника президента США, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.



city.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе харьковского горсовета.

Вместе с экспертами по безопасности компании «Guliani Security & Safety» (США) городская власть Харькова прорабатывает механизм создания системы безопасного города и единой службы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Специалисты GSS неоднократно приезжали в Харьков, знакомились с работой полиции, спасателей и службы скорой помощи Харькова, а осенью город посетил советник президента США Рудольф Джулиани, который на встрече с Харьковским городском головой Геннадием Кернесомпрезентовал предложения по вопросам правопорядка и безопасности в Харькове.

Как сообщил Игорь Терехов, теперь делегация в составе представителей городского совета, ГУ ГСЧС, правоохранителей, программистов посетит США, чтобы перенять лучшие практики американских спасательных служб. В рамках поездки запланировано изучение работы ситуационных центров Нью-Йорка, Нью-Джерси, встречи с полицейскими, спасателями, создателями службы «911», а также с Рудольфом Джулиани.

«Путь, который мы начинаем, приведет к созданию ситуационного центра у нас в Харькове. Мы посмотрим, как это сделано и работает в Америке, какая там создана система безопасности, что нам нужно сделать на пути организации безопасного города, и потом приступим к созданию ситуационного центра, службы, аналогичной «911». Мы хотим, чтобы для горожан работала доступная телефонная линия, чтобы они могли звонить по одному номеру телефону, а мы, вместе со службой по чрезвычайным ситуациям, полицией, скорой помощью, могли оперативно реагировать на любые вызовы харьковчан», - отметил первый вице-мэр.

Напомним, что в рамках программы «Безопасный город» по периметру пл. Конституции установили 20 камер видеонаблюдения. Ранее подобную систему установили на пл. Свободы. Кроме того, в Харькове повышают уровень освещенности города, который на сегодня составляет уже около 99%.