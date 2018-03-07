07.03.2018 16:00

Спасатели предупреждают об ухудшении погоды

На Харьковщине – туман и гололед.



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По данным Укргидрометцентра, днем ​​7 марта в Украине туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях гололед, на Закарпатье сильные осадки.



8 марта на дорогах, кроме южной части, гололедица, ночью и утром в Украине туман, видимость 200-500 м, в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях гололед, в восточных областях местами налипание мокрого снега.