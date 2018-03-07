07.03.2018 18:20

В Харькове состоится премьера украинского мультфильма «Руслан и Людмила»

7 марта в Харькове в кинотеатре «Мультиплекс» состоится премьера украинского мультфильма «Украденная принцесса: Руслан и Людмила».



Интер

В центре сюжета ленты – времена королей, рыцарей и магии. Действие разворачивается в спальном районе Киева – на Троещине. Руслан – бродячий артист. А Людмила – прихотливая, но смелая принцесса. И именно она пришлась по вкусу негоднику Черномору, который хочет продлить свою жизнь через любовь красавицы. Свои голоса главным героям подарила группа «Время и стекло».

«Сеть кинотеатров «Мультиплекс» верит в перспективы национального продукта, поэтому оказывает активную поддержку украинскому кино. 7 марта на экраны выходит украинский анимационный фильм «Украденная принцесса: Руслан и Людмила». И мы не могли не подключиться к поддержке мультфильма – проводим рекламную кампанию, мероприятиями в социальных сетях. Мы постоянно проводим подобные активности и приучаем зрителя к украинскому продукту», – рассказал коммерческий директор сети «Мультиплекс» Виталий Писаренко.

Мультфильм о Руслане и Людмиле обещает стать одной из самых ярких картин украинского производства по итогам 2018 года.