07.03.2018 19:25

Александр Ткаченко поздравил всех женщин детского сада № 6 в Новобаварской районе

Яркие костюмы, настоящие эмоции, шум и стихи для самых дорогих людей. Для мам и бабушек дети детского сада №6 в Новобаварский районе подготовили праздничный концерт к международному женскому дню.



Фото: Городской Дозор

Дети дарят своим родным людям положительные эмоции. А обязанность взрослых, особенно мужчин, поддерживать во всем молодое поколение и заботиться об их комфорте, считает депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко, который подарил детям необходимую аппаратуру. Она пригодится для просмотра познавательных мультфильмов.

Воспитанники детского сада в память о праздничном дне сфотографировались с Александром Ткаченко, а руководство детского учреждения отметило, что депутат Харьковского областного совета всегда для них желанный гость.

Юлия Романова заведующая КЗ "ГУЗ" №6 Новобаварского района

Мы всегда благодарны этому человеку, мы всегда его с удовольствием ждем. Потому что человек этот никогда не приходит с пустыми руками. И ребятня, и родители всегда ждут его.

В свою очередь депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко поздравил всех женщин с наступающим праздником 8 марта и отметил, что забота о прекрасной половине человечества является главной обязанностью каждого мужчины.

Александр Ткаченко депутат Харьковского областного совета

Дорогие наши женщины! Позвольте мне поздравить вас от имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и от себя лично с этим прекрасным весенним праздником, с наступающим 8 марта. Я поздравляю наших женщин. Желаю, конечно, прежде всего, женского счастья, здоровья. И чтоб они у нас каждый день испытывали мужскую любовь напротяжении всей своей долгой, прекрасной, счастливой жизни. С праздником!

В конце праздника дети поздравили не только своих любимых мам и бабушек, но и вообще всех женщин города с праздником.