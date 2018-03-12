12.03.2018 17:34

«Ukrainian Fashion Week» поддерживает харьковский конкурс молодых дизайнеров

Прием заявок на участие во II Всеукраинском конкурсе молодых дизайнеров одежды «Start Fashion» завершится 20 марта, а 29 марта в Харьковской школе архитектуры пройдут финальные показы коллекций.



// city.kharkov.ua

Как сообщила сегодня, 12 марта, в пресс-центре Харьковского городского совета начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, в этом году конкурс пройдет в семи номинациях: street fashion, national style, luxury, avangard fashion, eco-style, semicouture, Kharkov city style. Участие в конкурсе - бесплатное. На сегодняшний день в оргкомитет уже поступило около 60 заявок от конкурсантов из Харькова, Киева, Запорожья, Ужгорода, Днепра, Хмельницкого. Подать свою анкету можно до 20 марта, перейдя по ссылке.

«В прошлом году было 140 заявок от молодых дизайнеров со всей Украины, будем надеяться, что при той сумасшедшей конкуренции, которая существует, сейчас номинантов будет не меньше. Мы бы хотели подчеркнуть этим конкурсом, что Харьков готов дать площадку для развития молодых талантливых людей. В этом году при помощи наших партнеров - Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого - мы предоставим бесплатное проживание для участников из других городов. Мы хотим создать интересные и правильные условия для развития их творчества», - сказала Виктория Грецкая-Миргородская.

Финальный показ конкурса «Start Fashion» пройдет 29 марта в рамках фестиваля моды и дизайна «Kharkiv Fashion». В жюри войдут Виктория Грецкая-Миргородская, глава Департамента по работе с дизайнерами «Ukrainian Fashion Week» Александра Кокурина, президент-председатель правления ассоциации «Укрлегпром» Татьяна Изовит, фэшн-консультант и автор блога «Studio of my dreams» Наталья Лукьянец, создатель бренда «Циркуль» Александр Мельниченко, руководитель проекта «Odessa Fashion Day» Константин Леонтьев, директор фестиваля и выставки «Kyiv Fashion» Яна Чернявская, харьковский дизайнер Константин Пономарев и другие представители фэшн-индустрии.

На конкурсе будут определены победители, которые займут 1-е, 2-е и 3-е места. Обладатель Гран-при получит возможность представить свою коллекцию на Всеукраинском конкурсе молодых дизайнеров «Взгляд в будущее», который оценивает жюри в составе представителей из разных стран мира и который освещают национальные fashion-издания, такие как «Vogue», «Elle», «Harper's Bazaar» и др.

Какие еще перспективы у молодых дизайнеров могут появиться после участия в харьковском конкурсе, рассказала глава оргкомитета всеукраинского фестиваля моды «Ukrainian Fashion Week» Ирина Данилевская. Она отметила, что Украинская неделя моды с удовольствием и ответственностью поддерживает харьковский конкурс, потому что миссия «UFW», которая была определена чуть более 20 лет назад, – поддержка и развитие молодых дизайнеров в Украине.

«Очень много молодых людей сейчас не видят своего будущего в Украине, и нам нужно сделать все, чтобы они почувствовали, что в этой стране для них открыты большие перспективы, что есть люди, которые заинтересованы в развитии молодых людей, их талантов, и что у них есть шанс реализовать свой талант. Чем хорош конкурс «Start Fashion»? Тем, что он проходит вместе с проектом «Kharkiv Fashion», и это значит, что на одном подиуме в Харькове собираются те, кто создает будущее моды в Украине, и те, кто уже работают в этой сфере. Гости «Kharkiv Fashion» - не только дизайнеры, но и собственники фабрик, те, кто руководит производством, потенциальные инвесторы для молодых дизайнеров, люди науки, искусства - все те, кто может создать для дизайнера среду, которая поддержит его в будущем и даст возможность быть востребованным», - подчеркнула Ирина Данилевская.

Она отметила, что с такой же целью 19 лет назад был создан Всеукраинский конкурс молодых дизайнеров «Взгляд в будущее», финал которого в очередной раз состоится в Одессе. По ее словам, более половины дизайнеров, которые сейчас представляют Украину в мире, начинали именно с участия в этом конкурсе.

«То же происходит и в случае со «Start Fashion». Две прекрасные девушки - Лана Тесленко и Елена Майстра, которые участвовали в «Start Fashion» в Харькове, в этом сезоне показали свои коллекции на подиуме «Ukrainian Fashion Week», - сообщила Ирина Данилевская, говоря о перспективах участников конкурса.



Кроме того, как отметила Виктория Грецкая-Миргородская, в Харькове создан кластер легкой промышленности, а 18 марта стартуют бесплатные занятия Школы социального проектирования и грантрайтинга «Open Grants School», которые могут помочь начинающим дизайнерам и представителям других сфер в развитии своего бизнеса.



Напомним, что фестиваль моды и дизайна «Kharkiv Fashion» пройдет с 29 по 31 марта в Харьковской школе архитектуры (ул. Конторская, 5). В школе архитектуры состоятся показы коллекций украинских дизайнеров и торговых брендов. Также пройдут различные образовательные мероприятия и семинары. Вести мероприятие будет ведущая телепроекта «Світське життя» на телеканале «1+1» Екатерина Осадчая. В рамках «Kharkiv Fashion» запланирована съемка нового выпуска программы.