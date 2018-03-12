Главная Новости Общество Во второй половине марта военнослужащие получат повышенные пенсии
12.03.2018  19:07   

Во второй половине марта военнослужащие получат повышенные пенсии

Правительство начнет повышение пенсий в рамках действующего законодательства еще до принятия соответствующего закона.


kharkivoda
Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.
 
Основе выплаты начнутся с 1 апреля. Пенсии будут перечислены с 1 января 2018 года. То есть в апреле военные пенсионеры получат перечисленную пенсию за январь-апрель. Пенсии будут перечислены по справкам уполномоченных структур, в которых лица проходили службу (Минобороны, МВД и другие) - пенсионерам не нужно отдельно обращаться в Пенсионный фонд. Для перерасчета пенсий военнослужащим (кроме лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел) будут учтены: оклад по должности, оклад по специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет. При пересчете пенсий лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел будут учитываться: оклад по должности, оклад по специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения, премия за январь 2016 года.
 
Пенсии будут повышаться поэтапно. На первом этапе, начиная с 1 января 2018 года, пенсии для военнослужащих повысятся в среднем на 1500 грн. С 1 января 2019 пенсии вырастут в среднем еще на 750 грн. И с 1 января 2020 - еще в среднем на 750 грн. Таким образом, за два года военные пенсии возрастут примерно вдвое. Сейчас средняя пенсия военных составляет 2898,41 грн.
При пересчете пенсий также учтены требования Закона «О пенсионном обеспечении военнослужащих и некоторых других категорий лиц» в части перерасчета пенсий бывшим работникам МВД в соответствии с законом «О Национальной полиции Украины». Пенсии им будут перечислены с 1 января 2016 с рассрочкой выплаты средств за предыдущий период. То есть с 1 января 2018 они будут получать новые пенсии, а сумма за предыдущий период им будет выплачиваться с 1 января 2019 года.
 
В целом пенсии будут пересмотрены для 12 силовых ведомств. Повышенные пенсии должны получить почти 498 тыс. человек. В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 7,8 млрд грн для повышения военных пенсий.
 
Однако решение всех вопросов пенсионного обеспечения военнослужащих возможно только с принятием соответствующего закона. В частности, только на уровне закона может быть предусмотрено более высокие пенсии для военнослужащих, находившихся в зоне боевых действий. Поэтому правительство приложит максимум усилий, чтобы ускорить принятие такого закона. Закон о повышении пенсий военным Кабинет Министров уже разработал. Сейчас документ обсуждается на площадке СНБОУ.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  военные, пенсии, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.01 Общество Льготный проезд в транспорте для ветеранов силовых структур: разъяснение горсовета 18.09 Армия На Харьковщине прошли военно-учебные сборы бойцов теробороны 11.09 Армия На Харьковщине 300 бойцов теробороны приняли военную присягу
 
 

Видео

По проспекту Гагарина, 354 бригада коммунальщиков работает над восстановлением разрушившегося коллектора
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 