Завершается голосование за кандидатов в рабочую группу по Бюджету участия

14 марта завершится открытое голосование за представителей общественности для участия в рабочей группе по реализации Общественного бюджета (Бюджета участия).
Проголосовать, а также ознакомиться с информацией о кандидатах все желающие могут на «Портале харьковчанина» до 14 марта включительно. Для этого в разделе «Инициативы» нужно выбрать кандидата, перейти на его страницу и нажать кнопку «проголосовать». Перед этим нужно зарегистрироваться. Более подробная информация - здесь.
Отметим, по итогам голосования будет выбрано 6 представителей общественности, которые в составе рабочей группы будут координировать наиболее перспективные проекты по развитию города. Голосование за кандидатов осуществляется по таким категориям: социальная защита и здравоохранение; образование, культура, молодежь, спорт и туризм; инфраструктура и урбанистика; предпринимательство; экология; другая общественная деятельность.
Напомним, что 13 февраля в городе презентовали сайт и приложение городских инициатив «Портал харьковчанина». Именно через новые сервисы будет реализован проект «Общественный бюджет». Харьковчане смогут предлагать свои инициативы, чтобы сделать жизнь в городе комфортнее и лучше. Те проекты, которые наберут наибольшее количество голосов других пользователей сайта, будут реализованы за средства городского бюджета. На реализацию общественного бюджета выделено 50 млн грн.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами. В судьбоносных вопросах не рубите с плеча.
Синоптики обещают один солнечный день на неделе и пройдет он сегодня. Утром слабый туман. На дорогах гололедица.
В этот день 1989 года была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW).
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