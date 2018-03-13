Главная Новости Общество Завершается голосование за кандидатов в рабочую группу по Бюджету участия
13.03.2018  14:36   

Завершается голосование за кандидатов в рабочую группу по Бюджету участия

14 марта завершится открытое голосование за представителей общественности для участия в рабочей группе по реализации Общественного бюджета (Бюджета участия).


// city.kharkov.ua

Проголосовать, а также ознакомиться с информацией о кандидатах все желающие могут на «Портале харьковчанина» до 14 марта включительно. Для этого в разделе «Инициативы» нужно выбрать кандидата, перейти на его страницу и нажать кнопку «проголосовать». Перед этим нужно зарегистрироваться. Более подробная информация - здесь.

Отметим, по итогам голосования будет выбрано 6 представителей общественности, которые в составе рабочей группы будут координировать наиболее перспективные проекты по развитию города. Голосование за кандидатов осуществляется по таким категориям: социальная защита и здравоохранение; образование, культура, молодежь, спорт и туризм; инфраструктура и урбанистика; предпринимательство; экология; другая общественная деятельность.

Напомним, что 13 февраля в городе презентовали сайт и приложение городских инициатив «Портал харьковчанина». Именно через новые сервисы будет реализован проект «Общественный бюджет». Харьковчане смогут предлагать свои инициативы, чтобы сделать жизнь в городе комфортнее и лучше. Те проекты, которые наберут наибольшее количество голосов других пользователей сайта, будут реализованы за средства городского бюджета. На реализацию общественного бюджета выделено 50 млн грн.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бюджет участия, харьков
 
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