В финале «Игры престолов» герои «один за другим начнут умирать»

Руководство канала HBO прокомментировало будущий финал фэнтезийной саги.
По словам создателей, в концовке сериала ожидается гибель героев. Каких именно – не уточняется.
«Это был действительно мощный момент в нашей жизни и карьере», - высказалась о читке сценария старший вице-президент канала Франческа Орси.
Она также отметила, что до официальной читки сценария его никто из актеров не видел. А во время прочтения они один за другим начали «погибать».
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами. В судьбоносных вопросах не рубите с плеча.
Синоптики обещают один солнечный день на неделе и пройдет он сегодня. Утром слабый туман. На дорогах гололедица.
В этот день 1989 года была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW).
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