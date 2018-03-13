13.03.2018 17:27

В финале «Игры престолов» герои «один за другим начнут умирать»

Руководство канала HBO прокомментировало будущий финал фэнтезийной саги.



// korrespondent.net

По словам создателей, в концовке сериала ожидается гибель героев. Каких именно – не уточняется.



«Это был действительно мощный момент в нашей жизни и карьере», - высказалась о читке сценария старший вице-президент канала Франческа Орси.



Она также отметила, что до официальной читки сценария его никто из актеров не видел. А во время прочтения они один за другим начали «погибать».