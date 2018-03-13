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13.03.2018  17:27   

В финале «Игры престолов» герои «один за другим начнут умирать»

Руководство канала HBO прокомментировало будущий финал фэнтезийной саги.


// korrespondent.net

По словам создателей, в концовке сериала ожидается гибель героев. Каких именно – не уточняется.

«Это был действительно мощный момент в нашей жизни и карьере», - высказалась о читке сценария старший вице-президент канала Франческа Орси.

Она также отметила, что до официальной читки сценария его никто из актеров не видел. А во время прочтения они один за другим начали «погибать».

Источник:   Корреспондент.net
 Тэги:  игра престолов
 
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