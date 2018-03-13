Главная Новости Общество В Украине запустят систему автоматического ареста счетов должников
13.03.2018  18:36   

В Украине запустят систему автоматического ареста счетов должников

Министерство юстиции инициирует введение электронного ареста денежных средств, находящихся на счетах должников в банках и других финансовых учреждениях. Будущая система направлена на упрощение и ускорение процессов, связанных с взысканием с задолженностей у граждан.


Ракурс
В качестве примера Минюстом вместе с группой украинских специалистов рассмотрела опыт Хорватии и Португалии. Но пока идет процесс подготовки соответствующего законопроекта.
 
Сейчас информацию о счетах должника исполнитель получает путем направления запроса в Государственную фискальную службу Украины. Однако эти данные касаются только юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Получить информацию о счетах граждан возможно только направив запросы во все банковские учреждения страны почте. Поэтому должники успевают вывести средства со счетов, а порой постановление вообще теряется и не приходит в банк. 
 
В планах Минюста разработать электронную систему, которая предоставит информацию обо всех счетах как юридических, так и физических лиц и будет обновляться ежедневно. Это позволит блокировать средства на банковских счетах в течение нескольких минут.
Тэги:  минюст, должники, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.09 Власть Минюст начал публиковать список нотариусов, которым аннулирован доступ к госреестрам 11.01 Власть Минюст запустил реестр должников 24.10 Власть Украинцам разошлют SMS о перерегистрации квартир
 
 

Видео

Это напоминает охоту на ведьм: адвокаты Геннадия Кернеса в суде
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 