13.03.2018 18:36

В Украине запустят систему автоматического ареста счетов должников

Министерство юстиции инициирует введение электронного ареста денежных средств, находящихся на счетах должников в банках и других финансовых учреждениях. Будущая система направлена на упрощение и ускорение процессов, связанных с взысканием с задолженностей у граждан.



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В качестве примера Минюстом вместе с группой украинских специалистов рассмотрела опыт Хорватии и Португалии. Но пока идет процесс подготовки соответствующего законопроекта.

Сейчас информацию о счетах должника исполнитель получает путем направления запроса в Государственную фискальную службу Украины. Однако эти данные касаются только юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Получить информацию о счетах граждан возможно только направив запросы во все банковские учреждения страны почте. Поэтому должники успевают вывести средства со счетов, а порой постановление вообще теряется и не приходит в банк.

В планах Минюста разработать электронную систему, которая предоставит информацию обо всех счетах как юридических, так и физических лиц и будет обновляться ежедневно. Это позволит блокировать средства на банковских счетах в течение нескольких минут.