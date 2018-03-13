13.03.2018 19:00

В Украине, вероятно, усложнят процесс погребения

Поправки в УПК вероятнее всего усложнят похоронную процедуру.



i-sonnik

Раньше, если человек умирал, на место смерти приезжали врачи и следователи. Врач констатировал смерть, а следователь открывал дело и выписывал решение о судебно-медицинской экспертизе. С постановлением тело отправляли в морг. Иногда же вообще обходились совсем без экспертизы, например, если человек умирал от старости или долгой болезни и все время был под наблюдением врача, то похоронить могли на следующий день. Адвокаты же объясняют, что ажиотаж вокруг поправок не совсем оправдан.

Олег Михайлов адвокат

Среди таких смелых сообщений, которые не являются правдой, хочу это подчеркнуть, в СМИ говорится о том что, якобы сейчас человека можно похоронить, используя только судебное решение, это неправда. На сегодняшний момент есть заблуждение, и есть процедура. Заблуждение заключается в следующем. Якобы для того, чтобы получить документы, позволяющие захоронить человека, необходимо получить решение судьи. Это не так.

Сама же процедура происходит уже по давно определенной схеме действий, отмечает правозащитник. После смерти человека, на место выезжают соответствующие службы, это становится известно, или же полиции, или работникам скорой, которые координируются между собой. После чего каждый из них выполняет свою функцию. Врачи сообщают о факте, а уже полиция, отмечает юрист, обязательно, проводит все медэкспертизы, которые помогут установить истинную причину смерти.

Олег Михайлов адвокат

Почему в обязательном порядке? Уже несколько лет, а именно больше 3 лет, в Украине действует порядок, согласно которому не может быть неопределенной причины в случае смерти человека.

И о сроках выписки справок судом о проведении экспертизы. Максимальный срок выдачи, указанный в правках - 72 часа. И возникает вопрос, где в это время будет тело умершего?

Олег Михайлов адвокат

Что касается сроков принятия таких решений, здесь нет вообще никаких сложностей. Почему? дело в том, что с момента, когда тело человека отправляется на экспертизу, до момента, когда будет получен результат, все равно проходит какое-то количество часов, за несколько минут этого не сделать никогда. А раз есть эти несколько часов, то поверьте процедура получения любого подтверждения, со стороны правоохранительной системы на сегодняшний момент приблизительно такая же.

Но учитывая все аргументы, правозащитники отмечают, что только время покажет, станет процедура захоронения более сложной с вступлением в силу поправок или нет.