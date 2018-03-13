13.03.2018 19:40

В Украине планируют проводить углубленный медосмотр для получения водительских прав

Обсуждение по определенным изменениям к проведению углубленных медосмотров для людей, которые собираются получить водительское удостоверение, сейчас идет и в обществе и в Министерстве внутренних дел.



Аргументы и Факты

Речь идет о повышенные требования в плане здоровья кандидата в водители. Пока же это только проект, но уже сейчас, отмечает юрист Харьковского автоклуба Денис Журавель, нужно синхронизировать требования, которые в Евросоюзе и существующие в Украине. Другое дело, насколько к этому готовы водители.

Денис Журавель юрист Харьковского автоклуба

Я считаю, что не готовы. Потому что у нас общее состояние здоровье населения в целом оставляет желать лучшего. Никаких не существует пока что контрольных механизмов, как можно установить, допустим водитель, который ранее получил права и сейчас продолжает ездить, соответствует ли он каким-то критериям или нет. То есть сейчас только при обмене водительского удостоверения требуют медицинские справки.

Среди противопоказаний для выдачи водительского удостоверения, обсуждают, может быть, плохой слух, проблемы с сердцем и сосудами, давление, грыжа, доброкачественная опухоль, эндокринные нарушения и даже шрамы. Например, болеющему человеку глаукомой, придется проходить медосмотр ежегодно. А в отдельных случаях, вопрос выдачи документа на управление, будет решаться в индивидуальном порядке. Но это пока в планах. А для реальных изменений, подчеркивает Денис Журавель, нужно создать четкие и понятные правила прохождения медосмотра, а также необходимое количество мест, где их будут проводить. Все эти действия нацелены на одно, снизить аварийность, и как следствие смертность на дорогах. И в этом вопросе, считает юрист Харьковского автоклуба, главным фактором является не физическое, а психическое здоровье водителей.

Денис Журавель юрист Харьковского автоклуба

Как себя некоторые водители ведут себя на дороге, то есть мгновенно выходят из себя, ведут себя неадекватно, вот эти водители в первую очередь я считаю опасны. Да, ДТП происходит и по причине сердечных приступов, кровоизлияния и прочего. Но в основном, ДТП происходят либо из-за грубого нарушения ПДД, которые в частности, вызваны вот таким вот неадекватным психическим состоянием водителя.

Но пока продолжаются обсуждений, об изменениях в процедуре получения водительского удостоверения, правозащитник отмечает, что каждому следует начинать с себя и соблюдать правила, чтобы уберечь здоровье и жизнь себе и другим участникам дорожного движения.