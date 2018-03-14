14.03.2018 11:32

Умер Стивен Хокинг

Знаменитый британский физик скончался в Кембридже на 77-м году жизни.



// rbc.ua

Великобритании на 77-м году жизни умер знаменитый физик Стивен Хокинг. Об этом сообщили представители семьи ученого, передает BBC.



«Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец скончался сегодня. Он был великим ученым и экстраординарным человеком, работы и наследие которого будут жить долгие годы», – говорится в заявлении семьи.



Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1962 году он окончил Оксфордский университет как бакалавр по математике и физике, а уже в 24 года получил степень доктора философии Кембриджского университета.



В 1963 году у него было диагностировано неизлечимое заболевание – боковой амиотрофический склероз.



Британский физик был известен своей работой с черными дырами и относительностью и написал несколько научно-популярных книг, в том числе «Краткая история времени».



Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности – первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.