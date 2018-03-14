14.03.2018 12:36

Спиннеры признали опасными для здоровья в Европе

Еврокомиссия внесла спиннеры в список опасных для здоровья непродовольственных товаров.



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Об этом сообщается в ежегодном отчете организации.



Игрушка вошла в систему быстрого оповещения о продуктах, представляющих тот или иной риск. Этот порядок позволяет странам Евросоюза оперативно обмениваться сведениями о таких товарах и изымать их из продажи. Если в каком-то государстве вещь признали небезопасной, то информация об этом распространяется между всеми остальными.



Спиннер попал в этот перечень из-за мелких деталей, которые может проглотить ребенок. В отчете поясняется, что это особенно касается моделей с электрической подсветкой - в них используются маленькие батарейки, они могут обжечь пищевод или кишечник, если попадут внутрь.



В список также вошли некоторые популярные модели детских машинок и мотоциклов.