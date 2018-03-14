14.03.2018 14:46

В Харькове стартовал второй сезон обучения в школе грантрайтинга «Open Grants School»

Второй набор слушателей Школы социального проектирования и грантрайтинга «Open Grants School» начнет занятия 18 марта в ЕКЦ «Бейт-Дан».



city.kharkov.ua

Занятия в школе – бесплатные, сообщила начальник Управления инновационного и имиджевого развития Виктория Грецкая-Миргородская.

По ее словам, занятия в школе будут происходить в одной локации. Для более эффективной работы обучаться будет меньше слушателей, до 100 человек.

Основные цели проекта – научить любознательных, креативных харьковчан и представителей разных общественных организаций писать свои заявки для получения грантов, не только от городского совета, но и от других организаций.

Заявлено, что, преподавательский состав школе очень сильный, и состоит из известных в городе людей, имеющих большой опыт в грантрайтинге. Среди них есть и представители грантодательных организаций, утверждают руководители школы.

Как сообщает куратор «Open Grants School», руководитель проектов общественной организации, Олег Кулинич, программа занятий этой школы весьма разноплановая и активная. Это и современные коммуникационные технологии для работы с проектными заявками, и технологии развития интеллекта, и использование практик в создании командной заявки. Рассматривают темы: бюджет, оценка проектов, работа с рисками и пиар-сопровождение.

Напомним, в 2017 году подготовку в этой школе прошли 200 харьковчан, чтобы найти возможность для успешного воплощения собственных социальных проектов. Выпускники научились оформлять свои заявки по всем правилам и регламентам, на получение грантов, впоследствии многие из них смогли найти финансирование для реализации собственных проектов. В итоге, среди 9 победителей конкурса в городских инвестиционных проектах в прошлом году, 7 из них были сделаны выпускниками школы «Open Grants School».