14.03.2018 15:57

Два активных циклона испортят погоду в Харькове

На выходных синоптики обещают сильный ветер, мокрый снег и новые сугробы.



// Facebook

С 17 по 19 марта погоду в Украине будут определять два активных юго-западных циклона, сообщили Укргидрометцентра.



17 марта в Харьковской области ожидается сильный дождь и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см); порывы ветра 15-22 м/с, на дорогах гололедица.



18 марта – сильный дождь с переходом в сильный снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см); порывы ветра 15-22 м/с, на дорогах гололедица.



19 марта – сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см), на дорогах гололедица.



Ночью в Украине температура снизится до 10-16 градусов мороза.



Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта – 3 (красный)), также усложнит работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.