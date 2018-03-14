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14.03.2018  15:57   

Два активных циклона испортят погоду в Харькове

На выходных синоптики обещают сильный ветер, мокрый снег и новые сугробы.


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С 17 по 19 марта погоду в Украине будут определять два активных юго-западных циклона, сообщили Укргидрометцентра.

17 марта в Харьковской области ожидается сильный дождь и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см); порывы ветра 15-22 м/с, на дорогах гололедица.

18 марта – сильный дождь с переходом в сильный снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см); порывы ветра 15-22 м/с, на дорогах гололедица.

19 марта – сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см), на дорогах гололедица.

Ночью в Украине температура снизится до 10-16 градусов мороза.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта – 3 (красный)), также усложнит работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  непогода, харьков
 
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