14.03.2018 16:23

У недобросовестного арендатора забрали землю

Хозяйственный суд области в полном объеме поддержал требования Харьковской прокуратуры №6 и признал недействительным договоры аренды двух земельных участков общей площадью 20 га.



//osbb-inform.com.ua

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев, речь идет о двух земельных участках площадью по 9,7 га каждый, и стоимостью около 8 млн. грн. расположенных вблизи села Кулиничи Харьковского района, которые были предоставлены частному предприятию под строительство нежилых помещений.

«Земля находилась в аренде около 10 лет. Однако с 2014 года арендатор перестал платить за использование участков. В результате этого образовался арендный долг – более 1,3 млн грн. Кроме того, на указанных участках было запланировано строительство, которое так и не началось. Все это и стало причиной обращения в суд», - рассказал А. Яковлев.

На данный момент принимаются меры по обеспечению возврата задолженности арендной платы в бюджет города.