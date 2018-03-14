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14.03.2018  16:23   

У недобросовестного арендатора забрали землю

Хозяйственный суд области в полном объеме поддержал требования Харьковской прокуратуры №6 и признал недействительным договоры аренды двух земельных участков общей площадью 20 га.


//osbb-inform.com.ua

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев, речь идет о двух земельных участках площадью по 9,7 га каждый, и стоимостью около 8 млн. грн. расположенных вблизи села Кулиничи Харьковского района, которые были предоставлены частному предприятию под строительство нежилых помещений.

«Земля находилась в аренде около 10 лет. Однако с 2014 года арендатор перестал платить за использование участков. В результате этого образовался арендный долг – более 1,3 млн грн. Кроме того, на указанных участках было запланировано строительство,  которое так и не началось. Все это и стало причиной обращения в суд», - рассказал А. Яковлев.

На данный момент принимаются меры по обеспечению возврата задолженности арендной платы в бюджет города.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, аренда, харьков, суд, земля
 
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