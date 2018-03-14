14.03.2018 17:30

В Харькове пройдет конкурс инвестиционных проектов

Второй городской конкурс инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов пройдет в Харькове в 2018 году.



// city.kharkov.ua

Положение об организации и проведении конкурса и состав его экспертного совета утверждены 14 марта на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.

Согласно Положению, в конкурсе могут принять участие неполитические, неприбыльные, нерелигиозные общественные объединения и благотворительные организации.

Конкурс пройдет в двух категориях: «мини-проекты» (плановый объем финансирования из городского бюджета - до 100 тыс. грн) и «большие проекты» (объем финансирования - от 100 до 200 тыс. грн). Проекты могут касаться проведения национальных, международных форумов, конгрессов, выставок, фестивалей, конкурсов; мероприятий, направленных на усовершенствование городской инфраструктуры, повышение инновационной, инвестиционной привлекательности города, его позитивного имиджа на различных уровнях.

По условию конкурса, организация должна быть зарегистрирована и иметь статус юридического лица. В категории «мини-проекты» могут участвовать организации с любым сроком регистрации, в категории «большие проекты» - организации, зарегистрированные не менее, чем за два года до даты объявления конкурса. Общественная организация может подать на конкурс не более одной проектной заявки в каждой из категорий, в том числе в составе общих проектов.

Комплекты конкурсной документации будут приниматься в Харьковском городском совете по адресу: пл. Конституции, 7 (1 эт., каб. 11). Заявки можно будет подавать после объявления о начале конкурса.

Напомним, в 2017 году в Харькове прошел первый городской конкурс инвестиционных проектов. В нем приняли участие 35 общественных и благотворительных организаций, которые подали на рассмотрение экспертного совета 37 проектов. Девять лучших из них получили гранты от 20 до 150 тыс. грн. В конкурсе, в частности, победил проект Школы мультипликации для детей «Познай Харьков», в которой дети могут сами создавать мультфильмы о родном городе; проект по проведению тематических квестов для школьников; проект по созданию городского интернет-портала по поиску работы, где харьковчане могут размещать видео-резюме и участвовать в вебинарах с работодателями. Всего в городском бюджете на финансирование лучших проектов был предусмотрен 1 млн грн. Авторы семи проектов-победителей прошли подготовку в Школе социального проектирования и грантрайтинга «Open Grants School», которая была организована до начала конкурса (сейчас стартует второй сезон школы).