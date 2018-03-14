14.03.2018 18:40

В Харькове пройдет всеукраинский конкурс среди мастеров легкой промышленности

Всеукраинский конкурс профессионального мастерства «Прорыв легкой промышленности Украины» стартовал 14 марта в Харькове.



Харьковский горсовет

«Прорыв легкой промышленности Украины» - это ежегодный конкурс, который проходит в разных городах Украины, в рамках которого участники приезжают друг к другу в гости, делятся опытом и открывают для себя страну. По словам организаторов, основная идея мероприятия - максимальная популяризация швейной профессии в виде качественных креативных коллекций, которые с удовольствием будут использовать по всей Украине.

В этом году по приглашению Харьковского городского совета и при содействии Управления инновационного развития и имиджевых проектов Всеукраинский конкурс профессионального мастерства проходит с 14 по 16 марта в Харькове. В рамках мероприятия участники представят современные коллекции для работников театров и музеев, костюмы для детских коллективов и солистов театра. Задача конкурсантов - при разработке дизайна коллекций найти оптимальное решение для создания современной одежды для персонала конкретных музеев или театров своего региона, которая будет соответствовать модным трендам.

Финал конкурса состоится 16 марта по адресу: ул. Конторская, 5. Время проведения - с 10:00 до 15:00.

Подробнее о проведении конкурса расскажут завтра, 15 марта, в пресс-центре Харьковского городского совета (ул. Квитки-Основьяненко, 7). Начало - в 12:00.

Участники пресс-конференции: начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, советник министра образования и науки Украины, председатель Национального партнерства в легкой промышленности Украины «Fashion Globus Ukraine» Голда Виноградская, генеральный директор Харьковского национального академического театра оперы и балета Олег Орищенко, председатель Харьковской организации «Союз дизайнеров Украины» Владимир Погорельчук, директор Государственного учебного заведения «Региональный центр профессионального образования швейного производства и сферы услуг Харьковской области» Нина Ткаченко.

Справка. Всеукраинский конкурс профессионального мастерства «Прорыв легкой промышленности Украины» - совместный проект Национального отраслевого партнерства в легкой промышленности Украины «Fashion Globus Ukraine» и Ассоциации швейных училищ Украины под патронатом Министерства образования и науки Украины. Конкурс призван способствовать повышению престижа профессий в швейной отрасли и популяризации профессионального образования.