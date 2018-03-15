15.03.2018 11:38

Приют для животных обещает подарки за историю о четвероногом друге

В центре обращения с животными стартует конкурс «Расскажи смешную историю о своем питомце».



// Городской Дозор

Как отметили в центре, курьезные истории из жизни домашних животных все желающие могут предоставить в любом удобном виде: письменно, в виде аудио- или видеозаписи.



Рассказы, а также видео можно прислать на электронную почту КП «Центр обращения с животными»: pochta@animals.kharkov.ua или опубликовать в группе предприятия на Facebook.

Лучшие рассказы будут опубликованы в газете «Харьковские известия» или прозвучат в эфире «7-го канала» в апреле.

Победители конкурса получат подарочный сертификат на обслуживание своего питомца в клинике центра.