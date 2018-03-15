Приют для животных обещает подарки за историю о четвероногом друге

В центре обращения с животными стартует конкурс «Расскажи смешную историю о своем питомце».
Как отметили в центре, курьезные истории из жизни домашних животных все желающие могут предоставить в любом удобном виде: письменно, в виде аудио- или видеозаписи.
Рассказы, а также видео можно прислать на электронную почту КП «Центр обращения с животными»: pochta@animals.kharkov.ua или опубликовать в группе предприятия на Facebook.
Лучшие рассказы будут опубликованы в газете «Харьковские известия» или прозвучат в эфире «7-го канала» в апреле.
Победители конкурса получат подарочный сертификат на обслуживание своего питомца в клинике центра.
Интуиция будет на высоте. В такие дни легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений.
Небо будет покрыто облаками. Дождь, снег, туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Этот день принято отмечать в годовщину выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году.
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