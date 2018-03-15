15.03.2018 14:50

Возле Харьковской областной больницы почтили память погибших во время Второй мировой войны

75 лет уже прошло с тех страшных военных времен второй мировой войны. Сегодня в центре Харькова, на территории Харьковской областной больницы, где установлен памятный знак, собрались представители духовенства и горожане, чтобы отдать дань людям, которые погибли.



Возле Харьковской областной больницы почтили память погибших во время Второй мировой войны



Именно с 14 по 18 марта, 75 лет назад, на территории нынешнего Харьковского апелляционного хозяйственного суда, а тогда это был военный госпиталь, от пуль фашистских захватчиков, которые вошли в город, погибали люди. Это был массовый расстрел: и раненых, которые были в заведении, и медперсонала.

Протоиерей Федор Воскобойников, руководитель отдела по делам молодежи и культуры Харьковской епархии УПЦ:

Заколотили дверь, подожгли здание. Раненные пытались выпрыгивать из окон и их расстреливали уже на земле. Потом еще в течение нескольких дней, вот уже в первый день погибло 400 человек. И конечно, для нас харьковчан, это место - святое. Прекрасно, что здесь находится больница, что здесь врачуются люди. Получают исцеления от своей болезни. Я думаю что этого и хотели бы то, которые погибли тогда.

Представители духовенства отмечают, что и людей, погибших в те страшные годы, и места, где это происходило, горожане должны помнить. И они помнят. Подтверждение тому семья Санина, которая пришла сегодня на это место, чтобы почтить людей, защищающих Харьков, среди них был и их дед.

Юрий Санин, харьковчанин:

Мы с женой сочли возможным и нужным прийти почти их память и возложение цветов. Наш дедушка погиб, защищая Харьков, именно в это время. Лежит он на мемориале, в 1943. Поэтому нам это близко, мы харьковчане и для нашей семьи это особенно близко.

И служители церкви, и горожане считают, что историю и подвиг, людей, которые защищали Харьков от фашистов нужно уважать и помнить. И такие мероприятия нужно проводить ежегодно около всех памятных знаков и у всех мест захоронений.