Главная Новости Общество В Украине ввели чек-лист для получения практических экзаменов на получение водительского удостоверения
15.03.2018  15:45   

В Украине ввели чек-лист для получения практических экзаменов на получение водительского удостоверения

Ради прозрачности и полного понимания системы оценки навыков кандидата в водители.


dpchas.com.ua
Именно для этого в Украине ввели чек-лист для практических экзаменов на получение водительских прав, отметили в Главном сервисном центре МВД Украины. Чек-лист печатают на обратной части экзаменационного листа.
 
В форме указан перечень упражнений и типичные ошибки, допускаемые претендента. Образец чек-листа можно скачать на сайте Главного сервисного центра МВД. В будущем планируют ввести фото - и видеофиксацию практической части экзамена.
 
Чтобы составить его и получить водительское удостоверение нужно будет пройти два этапа. Сначала на площадке для обучения, а затем уже в реальных условиях дорожного движения. В МВД напоминают, что начиная с 25 ноября 2017 года, в Украине первое водительское удостоверение выдается на два года. И если в течение этого срока водитель совершит не более двух админнарушений, то сможет обменять права на постоянные, которые будут действовать 30 лет. В противном случае придется заново сдавать экзамен.
Тэги:  права, водитель, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.03 Общество В Украине планируют проводить углубленный медосмотр для получения водительских прав 13.12 Общество Насилие в семье: в Службы по делам детей поступило 70 сообщений 09.02 Общество В Украине впервые начнут выдавать международные права
 
 

Видео

В Харькове стартует второй сезон школы грантрайтинга «Open Grants School»
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 