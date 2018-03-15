15.03.2018 15:45

В Украине ввели чек-лист для получения практических экзаменов на получение водительского удостоверения

Ради прозрачности и полного понимания системы оценки навыков кандидата в водители.



dpchas.com.ua

Именно для этого в Украине ввели чек-лист для практических экзаменов на получение водительских прав, отметили в Главном сервисном центре МВД Украины. Чек-лист печатают на обратной части экзаменационного листа.

В форме указан перечень упражнений и типичные ошибки, допускаемые претендента. Образец чек-листа можно скачать на сайте Главного сервисного центра МВД. В будущем планируют ввести фото - и видеофиксацию практической части экзамена.

Чтобы составить его и получить водительское удостоверение нужно будет пройти два этапа. Сначала на площадке для обучения, а затем уже в реальных условиях дорожного движения. В МВД напоминают, что начиная с 25 ноября 2017 года, в Украине первое водительское удостоверение выдается на два года. И если в течение этого срока водитель совершит не более двух админнарушений, то сможет обменять права на постоянные, которые будут действовать 30 лет. В противном случае придется заново сдавать экзамен.