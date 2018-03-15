15.03.2018 16:15

По результатам поданных деклараций в Харькове уже 36 миллионеров. Дальше будет - заявляют в налоговой

На Харьковщине продолжается кампания декларирования доходов граждан. Сейчас отчетность подали почти шесть тысяч человек. Среди них есть и миллионеры, которых уже тридцать шесть.



Аргументы и Факты

Дмитрий Громов и Олег Ладыженский - писатели-фантасты, которые работают под псевдонимом Генри Лайон Олди. И сегодня они в налоговой. Уже много лет подряд декларируют свои доходы.

Дмитрий Громов и Олег Ладыженский украинские писатели-фантасты

На эти налоги вообще-то строится наше государство, должны же быть какие-то деньги, на которые его строить. Ну, и мы же знаем, когда весна начинается, когда мы с моим драгоценным соавтором приходим в налоговую и приносим свои декларации.

И только после того, как сдал декларацию, улыбается писатель, начнется настоящая весна. Указывать свои доходы, убеждают в налоговой, конституционная обязанность гражданина. Декларативная кампания делится на тех, кого обязали это работы и добровольцев. Все, объясняют налоговики, кто получает доходы от частных лиц, а не от организаций должны указывать свои доходы.

Ирина Васильева начальник отдела анализа и прогнозирования поступлений налогов и сборов с физических лиц

Например, если граждане получают доходы от других граждан в виде вознаграждения за предоставленные услуги или выполненные работы, например, услуги няни, гувернантки, сейчас очень распространены такие виды оказания услуг, садоводы, охранники частных домов. То эти доходы должны быть задекларированы. Также обязательному декларированию подлежит наследство и подарки, полученные от других физических лиц.

С этого года, объясняет Ирина Васильева, членов семьи второй степени родства, то есть родных братьев, сестер, а еще бабушек, дедушек и внуков - освободили от уплаты налога и подачи деклараций. Вообще, пока декларации уже подали почти шесть тысяч человек. Они указали доходов на семьсот пятьдесят миллионов гривен. Двадцать пять миллионов из этой суммы - это налоги.

Ирина Васильева начальник отдела анализа и прогнозирования поступлений налогов и сборов с физических лиц

Я хочу сравнить с соответствующей датой прошлого года. Общая сумма задекларированного дохода уже больше на 100 млн гривен, чем на эту дату прошлого года. На сегодняшний день уже подано декларации 36 гражданами-миллионерами. Не будем загадывать, сколько их будет в этом году, в прошлом их было 329.

Но уже сейчас известно, что среди нынешних миллионеров есть новые, говорит начальник отдела. В прошлом году они подавали декларации с меньшими суммами доходов, а уже в этом году увеличили свое состояние. Последний день подачи деклараций - второй мая.