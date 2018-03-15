15.03.2018 15:59

Международные эксперты проверят уровень образования харьковских учеников

Подписание договора о сотрудничестве состоится 16 марта в Харькове.



city.kharkov.ua

По данным организаторов, университет городского хозяйства им. А. Н. Бекетова выступает эксклюзивным партнером в проведении национального исследования по программе PISA.



Отметим, программа PISA, которая проводится под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития, подразумевает определение тенденций в результатах образовательных программ различных стран, а также факторов, влияющих на уровень учебных достижений учеников в мире. Исследование должно определить, насколько ученик сможет использовать знания и умения, полученные в школе, в случае возможных жизненных трудностей и вызовов, а также сосредотачиваться не на знании программного материала, а на осознании общих принципов и идей научной теории, способности к использованию полученных в школе знаний и умений в реальных жизненных ситуациях.



Подписание соглашения состоится в ХНУГХ им. А. Н. Бекетова. Начало мероприятия - в 9:30.

Справка. Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова - один из старейших высших учебных заведений Украины, который готовит специалистов для коммунального хозяйства. Сегодня вуз - это учебно-научный комплекс с огромным научно-техническим потенциалом и профессиональным, квалифицированным коллективом. В университете - 7 факультетов, на которых готовят специалистов по 28 специальностям.