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15.03.2018  15:59   

Международные эксперты проверят уровень образования харьковских учеников

Подписание договора о сотрудничестве состоится 16 марта в Харькове.


city.kharkov.ua

По данным организаторов, университет городского хозяйства им. А. Н. Бекетова выступает эксклюзивным партнером в проведении национального исследования по программе PISA. 

Отметим, программа PISA, которая проводится под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития, подразумевает определение тенденций в результатах образовательных программ различных стран, а также факторов, влияющих на уровень учебных достижений учеников в мире. Исследование должно определить, насколько ученик сможет использовать знания и умения, полученные в школе, в случае возможных жизненных трудностей и вызовов, а также сосредотачиваться не на знании программного материала, а на осознании общих принципов и идей научной теории, способности к использованию полученных в школе знаний и умений в реальных жизненных ситуациях.

Подписание соглашения состоится в ХНУГХ им. А. Н. Бекетова. Начало мероприятия - в 9:30.

Справка. Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова - один из старейших высших учебных заведений Украины, который готовит специалистов для коммунального хозяйства. Сегодня вуз - это учебно-научный комплекс с огромным научно-техническим потенциалом и профессиональным, квалифицированным коллективом. В университете - 7 факультетов, на которых готовят специалистов по 28 специальностям.

Источник:   Горсовет
 Тэги:  харьков, соглашение, исследование
 
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