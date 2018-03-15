Международные эксперты проверят уровень образования харьковских учеников

Подписание договора о сотрудничестве состоится 16 марта в Харькове.
По данным организаторов, университет городского хозяйства им. А. Н. Бекетова выступает эксклюзивным партнером в проведении национального исследования по программе PISA.
Отметим, программа PISA, которая проводится под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития, подразумевает определение тенденций в результатах образовательных программ различных стран, а также факторов, влияющих на уровень учебных достижений учеников в мире. Исследование должно определить, насколько ученик сможет использовать знания и умения, полученные в школе, в случае возможных жизненных трудностей и вызовов, а также сосредотачиваться не на знании программного материала, а на осознании общих принципов и идей научной теории, способности к использованию полученных в школе знаний и умений в реальных жизненных ситуациях.
Подписание соглашения состоится в ХНУГХ им. А. Н. Бекетова. Начало мероприятия - в 9:30.
Справка. Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова - один из старейших высших учебных заведений Украины, который готовит специалистов для коммунального хозяйства. Сегодня вуз - это учебно-научный комплекс с огромным научно-техническим потенциалом и профессиональным, квалифицированным коллективом. В университете - 7 факультетов, на которых готовят специалистов по 28 специальностям.
Интуиция будет на высоте. В такие дни легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений.
Небо будет покрыто облаками. Дождь, снег, туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Этот день принято отмечать в годовщину выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году.
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