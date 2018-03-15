15.03.2018 16:31

Рабочую группа по Бюджету участия сформировали открытым голосованием

Подведены итоги голосования за кандидатов в рабочую группу от общественности города Харькова для реализации Бюджета участия.



// city.kharkov.ua

Как сообщается на сайте «Портал харьковчанина», наибольшее количество голосов в шести категориях получили:

- Олег Кулинич - социальная защита и здравоохранение (28 голосов);

- Виталий Шеин - образование, культура, молодежь, спорт и туризм (237 голосов);

- Григорий Бондарь - инфраструктура и урбанистика (42 голоса);

- Дмитрий Чубенко - предпринимательство (52 голоса);

- Кирилл Чикирякин - экология (20 голосов);

- Дмитрий Мирный - другая общественная деятельность (126 голосов).

С более подробной информацией о кандидатах и результатах голосования можно ознакомиться на «Портале харьковчанина».



Напомним, с 1 по 14 марта в Харькове проходило открытое голосование за представителей общественности для участия в рабочей группе по реализации Общественного бюджета (Бюджета участия). Всего претендентами в разных категориях было подано 27 заявок, из которых путем открытого голосования харьковчане выбрали 6 кандидатур. Рабочая группа будет координировать наиболее перспективные проекты по развитию города.



Напомним, что 13 февраля в городе презентовали сайт и приложение городских инициатив «Портал харьковчанина». Именно через новые сервисы реализуется проект «Общественный бюджет». Харьковчане смогут предлагать свои инициативы, чтобы сделать жизнь в городе комфортнее и лучше. Те проекты, которые наберут наибольшее количество голосов других пользователей сайта, будут реализованы за средства городского бюджета. На реализацию общественного бюджета выделено 50 млн грн.