Рабочую группа по Бюджету участия сформировали открытым голосованием

Подведены итоги голосования за кандидатов в рабочую группу от общественности города Харькова для реализации Бюджета участия.
Как сообщается на сайте «Портал харьковчанина», наибольшее количество голосов в шести категориях получили:
- Олег Кулинич - социальная защита и здравоохранение (28 голосов);
- Виталий Шеин - образование, культура, молодежь, спорт и туризм (237 голосов);
- Григорий Бондарь - инфраструктура и урбанистика (42 голоса);
- Дмитрий Чубенко - предпринимательство (52 голоса);
- Кирилл Чикирякин - экология (20 голосов);
- Дмитрий Мирный - другая общественная деятельность (126 голосов).
С более подробной информацией о кандидатах и результатах голосования можно ознакомиться на «Портале харьковчанина».
Напомним, с 1 по 14 марта в Харькове проходило открытое голосование за представителей общественности для участия в рабочей группе по реализации Общественного бюджета (Бюджета участия). Всего претендентами в разных категориях было подано 27 заявок, из которых путем открытого голосования харьковчане выбрали 6 кандидатур. Рабочая группа будет координировать наиболее перспективные проекты по развитию города.
Напомним, что 13 февраля в городе презентовали сайт и приложение городских инициатив «Портал харьковчанина». Именно через новые сервисы реализуется проект «Общественный бюджет». Харьковчане смогут предлагать свои инициативы, чтобы сделать жизнь в городе комфортнее и лучше. Те проекты, которые наберут наибольшее количество голосов других пользователей сайта, будут реализованы за средства городского бюджета. На реализацию общественного бюджета выделено 50 млн грн.
Интуиция будет на высоте. В такие дни легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений.
Небо будет покрыто облаками. Дождь, снег, туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Этот день принято отмечать в годовщину выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году.
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