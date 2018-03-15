15.03.2018 17:15

Харьковские коммунальщики проводят ремонты по обращениям горожан

Четыре недели работ в двухэтажке по улице Академика Филиппова позволили коммунальщикам почти завершить работы по реконструкции мест общего пользования, которые были в аварийном состоянии.



Харьковские коммунальщики проводят ремонты по обращениям горожан



Двухэтажка по улице Академика Филиппова, 56 Немышлянский район. Ранее это довоенное здание было женским общежитием тракторного завода. Дом, как и многие схожие в этом районе, жил активной жизнью. В помещениях за счет предприятия проводились ремонты. Старожилы делятся - не знали забот. С годами из-за нехватки финансирования о восстановительных работах забыли. А вот недавно добавилась еще одна проблема с крышей и перекрытиями в местах общего пользования.

Галина Дыченко жительница дома

Было деревянное перекрытие там, и оно от воды всё пропало, и обваливалась уже штукатурка на 1 этаже. В туалет заходить было уже невозможно, потому что обваливались. Мы боялись ходить, потому что и сами могли провалиться туда. А у нас деток здесь много, вот и пришлось обратиться в горсовет, чтобы нам помогли. Потому что с перекрытиями это было сложно.

Тамара Тупикина жительница дома

Женский туалет практически доделаны, некоторые неполадки есть, но я думаю, что всё это уберётся. Вот дай Бог, чтоб помогли доделать и заменить окна и отремонтировать кровлю. Это сейчас самая большая проблема.

Коммунальщики говорят, что прислушиваются к пожеланиям людей и помогут им решить все существующие проблемы. Поэтапно. Когда погодные условия позволят. Главное, что аварийную ситуацию с перекрытием - удалось предотвратить.

Александр Бондаренко главный инженер КП "ХРБП"

Оперативно они были демонтированы и установлены металлические балки, арматура - всё как по технологии положено и выполнены железобетонные перекрытия. После этого была выполнена гидроизоляция. Заканчиваются уже работы по облицовки стен, пола плиткой керамической. Заменены трубы старые металлические на металлопластиковые современные.

Санфаянс заменён, в них, унитазы, умывальники. Т.е. мы приводим эти места общего пользования в нормальное техническое состояние, чтоб люди могли спокойно пользоваться и получать от этого удовольствие.

Также, добавляет Александр Бондаренко, аналогичные восстановительные работы по реконструкции мест общего пользования пока продолжаются еще на 3 объектах по адресам как Академика Филипова, 62, Пожарского, 14 и Московскому проспекту, 124/4.