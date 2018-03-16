За ребенком во тьму: в области семью доставали из люка

Мужчина полез доставать свою дочь, но не смог выбраться сам.
В Дергачевском районе спасатели вытащили 10-летнюю девочку и ее отца из люка, куда стекала вода. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
«По версии — девочка поскользнулась и упала в открытый люк. Не заметила его под снегом. Мимо проходили люди, которые услышали крики о помощи. Они и позвонили отцу девочки», — рассказал начальник пресс-службы региональной ГСЧС Игорь Лупандин.
Мужчина спустился в люк и попытался достать ее самостоятельно. Помочь пытались и местные жители. Когда не получилось, вызвали спасателей. Сначала с помощью веревки они достали девочку, а потом — ее отца.
У участников ЧП врачи травм не обнаружили. После осмотра школьницу отпустили домой.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Дела будут спориться, задачи и проблемы – находить неожиданное изящное решение.
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