16.03.2018 11:55

За ребенком во тьму: в области семью доставали из люка

Мужчина полез доставать свою дочь, но не смог выбраться сам.



Четвертая власть

В Дергачевском районе спасатели вытащили 10-летнюю девочку и ее отца из люка, куда стекала вода. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

«По версии — девочка поскользнулась и упала в открытый люк. Не заметила его под снегом. Мимо проходили люди, которые услышали крики о помощи. Они и позвонили отцу девочки», — рассказал начальник пресс-службы региональной ГСЧС Игорь Лупандин.

Мужчина спустился в люк и попытался достать ее самостоятельно. Помочь пытались и местные жители. Когда не получилось, вызвали спасателей. Сначала с помощью веревки они достали девочку, а потом — ее отца.

У участников ЧП врачи травм не обнаружили. После осмотра школьницу отпустили домой.