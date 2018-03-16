16.03.2018 12:45

На улице Пушкинской демонтировали незаконную постройку

Незаконно увеличить территорию собственного бизнеса так и не удалось.



На улице Пушкинской демонтировали незаконную постройку



Владелец небольшого кафе на улице Пушкинской, 58 несколько месяцев назад решил расшириться. Для этого, не задумываясь о неудобстве для харьковчан, выбрал тротуар. Летом это были столики под навесом, а вот зимой здесь появилась стеклянная пристройка с крышей. Обходить ее горожанам приходилось чуть ли не по проезжей части. Это вызвало много нареканий. В дело вмешалась мэрия.

Евгений Михайлов заместитель начальника отдела контроля за размещением малых архитектурных форм и временных сооружений Департамента территориального контроля

Собственникам, согласно порядка, выдавалось предписание, в котором указывалось, что они могут самостоятельно демонтировать в трехдневный срок данную пристройку. Они это не сделали. В связи с чем было принято решение исполкома о демонтаже в принудительном порядке. Сносом занимается частная фирма, которая победила по результатам открытого тендера через систему "Prozorro". Приоритет в выборе сносов отдаётся кричащим ситуациям, которые возмущают общественность. По указанию мэра и просьбам жителей мы наводим порядок на территории города.

Демонтаж незаконных построек будет проводиться и в других районах города, добавляет Евгений Михайлов. Всего в этом году, в ближайшее время планируется освободить харьковские улицы от 200 незаконно размещенных объектов. В поддержку городских властей в этой работе пришли общественные организации.

Анатолий Сидоренко основатель общественной организации "Восточный корпус"

«Восточный корпус» однозначно будет поддерживать городские власти в сносе всех незаконно построенных сооружений. Мы будем помогать сносить, и охранять общественный порядок. Мы однозначно против всего незаконного. Данное сооружение вообще построено посередине тротуара. Людям приходится обходить, вступать в грязь, в снег. Это недопустимо. Если человек хочет зарабатывать деньги, он должен платить налоги и делать это честно и законно.