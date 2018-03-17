17.03.2018 13:45

На «Интере» показали трех талантливых детей из Харькова

«Интер» в талант-шоу «Круче всех» рассказал о детях, которыми теперь гордится вся страна.



// Телеканал «Интер»

У 8-летнего вундеркинда Льва Бондаренко из Харькова за плечами уже четыре рекорда и грандиозные планы на будущее! Лев стал участником первого выпуска программы, которая выходит на «Интере» каждое воскресенье в 18.00. Лев прочитал более 1000 книг, энциклопедий и научно-популярных журналов и говорит на японском. Он сразил своей эрудицией всех в студии «Круче всех». Какая самая холодная точка на планете? У какой страны больше всего часовых поясов? У какого паука размах ног больше 4 метров? Лев без промедления ответил на каверзные вопросы Монатика и Ольги Сумской.

За четкость, резкость, стальной характер и многочисленные победы на ринге 9-летнюю Киру Макогоненко из Харькова прозвали «розовой пантерой». Прозвище приклеилось, и теперь Кира боксирует на ринге исключительно в форме розового цвета. И практически всегда заканчивает свои поединки сокрушительной победой! Маленькую спортсменку в студии «Круче всех» ждал специальный сюрприз от лучшего боксера мира 2017 года – Василия Ломаченко.

Еще один юный спортсмен – 11-летний фигурист Матвей Ефименко из Харькова – легко выполняет сложнейшие элементы на льду и мечтает стать олимпийским чемпионом. На сцене «Круче всех» он показал, как тренируются фигуристы, когда у них нет доступа к ледовым аренам. А еще – закружил Андрея Доманского и научил ведущего делать «ласточку»!

В это воскресенье, 18 марта, на телеканале «Интер» – новый выпуск детского талант-шоу «Круче всех». В этот раз в гости к телеведущим Андрею Доманскому и Андрею Данилевичу придут сразу семь талантливых, трудолюбивых и очаровательных юных дарований.

Среди участников программы будут дети и из Харькова. 9-летние Дмитрий Потаман и Амалия Крикливая из Харькова в этом выпуске, вопреки любым погодным условиям, зададут жару всей стране! Эта пара невероятно талантливо танцует рок-н-ролл, и не простой, а акробатический! А это – очень сложное танцевальное направление, которое сочетает в себе гимнастику, акробатику и спортивные танцы.

Увидеть этих чудо-детей, впечатлиться их успехами и вдохновиться на собственные великие свершения можно уже в это воскресенье, 18 марта, в 18:00 на телеканале «Интер» – в новом выпуске детского талант-шоу «Круче всех».