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16.03.2018  18:56   

В Харькове прошел «Прорыв легкой промышленности Украины»

Финал Всеукраинского конкурса профессионального мастерства «Прорыв легкой промышленности Украины» состоялся 16 марта в Харьковской школе архитектуры.


// city.kharkov.ua

Участниками конкурса стали учащиеся профессионально-технических училищ со всей Украины, молодые дизайнеры представили членам жюри и гостям мероприятия свои коллекции одежды.

Компетентное жюри оценивало будущих дизайнеров, швей и закройщиков в трех номинациях: современные коллекции для работников театров и музеев, костюмы для детских вокальных ансамблей, торжественные образы для солистов и солисток оперного театра.

По словам организаторов, главная цель конкурса - продемонстрировать обществу новую, измененную под современные стандарты отрасль легкой промышленности, уровень подготовки ее специалистов, а также популяризировать швейные профессии среди школьников.

В мероприятии также приняли участие представители харьковских театров, которые отметили высокий уровень подготовки участников и практическую пользу от внедрения результатов их работы в учреждениях культуры.

Справка. Всеукраинский конкурс профессионального мастерства «Прорыв легкой промышленности Украины» - совместный проект Национального отраслевого партнерства в легкой промышленности Украины «Fashion Globus Ukraine» и Ассоциации швейных училищ Украины, проходящий под патронатом Министерства образования и науки Украины. Конкурс призван способствовать повышению престижа профессий в швейной отрасли и популяризации профессионального образования.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  конкурс, харьков
 
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