Бешенство животных: закончился карантин в районах Харькова

За период 12.03.2018 по 16.03.2018 на территории Харьковской области зарегистрирован 1 случай бешенства.
Бешенство собаки обнаружено в с. Хотомля Волчанского района Харьковской области. Карантин по бешенству введен решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Волчанской районной государственной администрации от 14.03.2018 №6 / 2018.
За неделю оздоровлено 3 неблагополучных пункта по бешенству животных, где проведен комплекс оздоровительных и профилактических мероприятий против бешенства:
· бешенство кота в с. Тарановка Зимовский район- карантин отменено протокольным решением ГЧПК при Змиевской РГА от 12.03.2018 №6;
· бешенство куницы в с. Семеновка Близнюковский район - карантин отменено протокольным решением ГЧПК при Близнюковской РГА от 12.03.2018 №6;
· бешенство собаки в г. Лозовая карантин отменено протокольным решением ГЧПК при Лозовской РГА от 12.03.2018 №9;
Всего с начала 2018 на территории Харьковской области диагностировано 36 случаев бешенства животных, из них 21 случай бешенства у кошек, 9 случаев бешенства собаки, 5 случаи бешенства лисиц, 1 случай бешенства куницы.
По состоянию на 16.03.2018 в области остается 27 неблагополучных пункт по бешенству животных, в которых проводятся мероприятия согласно планам оздоровления и Инструкции о мерах по борьбе с бешенством животных № 5 от 15.03.1994 года, утвержденной приказом Главного управления ветеринарной медицины Украины 15.03.1994 г. №5.
С целью профилактики бешенства животных специалистами ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы в Харьковской области в 2018 году подверглись профилактическом прививке 12910 собак, 11022 кота.
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Неделя начнется пасмурной погодой. Ожидается сильный снег, метель, ближе к вечеру осадки должны прекратиться. На дорогах гололедица.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: