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19.03.2018  11:58   

Бешенство животных: закончился карантин в районах Харькова

За период 12.03.2018 по 16.03.2018 на территории Харьковской области зарегистрирован 1 случай бешенства.


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Бешенство собаки обнаружено в с. Хотомля Волчанского района Харьковской области. Карантин по бешенству введен решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Волчанской районной государственной администрации от 14.03.2018 №6 / 2018.

За неделю оздоровлено 3 неблагополучных пункта по бешенству животных, где проведен комплекс оздоровительных и профилактических мероприятий против бешенства:

·         бешенство кота в с. Тарановка Зимовский район- карантин отменено протокольным решением ГЧПК при Змиевской РГА от 12.03.2018 №6;

·         бешенство куницы в с. Семеновка Близнюковский район - карантин отменено протокольным решением ГЧПК при Близнюковской РГА от 12.03.2018 №6;

·         бешенство собаки в г. Лозовая карантин отменено протокольным решением ГЧПК при Лозовской РГА от 12.03.2018 №9;

Всего с начала 2018 на территории Харьковской области диагностировано 36 случаев бешенства животных, из них 21 случай бешенства у кошек, 9 случаев бешенства собаки, 5 случаи бешенства лисиц, 1 случай бешенства куницы.

По состоянию на 16.03.2018 в области остается 27 неблагополучных пункт по бешенству животных, в которых проводятся мероприятия согласно планам оздоровления и Инструкции о мерах по борьбе с бешенством животных № 5 от 15.03.1994 года, утвержденной приказом Главного управления ветеринарной медицины Украины 15.03.1994 г. №5.

С целью профилактики бешенства животных специалистами ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы в Харьковской области в 2018 году подверглись профилактическом прививке 12910 собак, 11022 кота.

Источник:   ГУ Госпродпотребслужба в Харьковской области
 Тэги:  животные, харьков, помощь, бешенство
 
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