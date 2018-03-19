19.03.2018 15:45

В Харькове пройдет Украинский форум машиностроения и инжиниринга

Украинский форум машиностроения и инжиниринга состоится 4 апреля в отеле «Premier Palace Hotel Kharkiv».



Харьковский горсовет

В мероприятии примут участие руководители ведущих машиностроительных предприятий Украины (ГК «Укроборонпром», ГП «Антонов», ГП «ФЭД» и ПАО «ФЭД», компания «УПЭК» и прочие), их международные и национальные партнеры, а также представители центральных и местных органов власти.

В рамках форума участники обсудят перспективы развития отрасли, стратегии развития, влияния глобализации и цифровых технологий на отрасль и разработают план необходимых мероприятий по достижению украинскими машиностроительными и инжиниринговыми предприятиями делового совершенства и конкурентоспособности на мировом уровне.

С полной программой и спикерами форума можно ознакомиться здесь.

Справка. Машиностроение обеспечивает примерно 10% украинского ВВП и производит машины и оборудование практически для всех отраслей промышленности, в том числе: горнодобывающей, энергетической и производства турбин, судостроения, автомобилестроения, сельского хозяйства, нефти и газа, авиакосмической, железнодорожного сообщения, обороны, тяжелых транспортных средств, строительных и грузоподъемных кранов.