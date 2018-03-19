19.03.2018 18:27

Сезоны стали задерживаться. Март - это уже зимний месяц, а сентябрь - практически лето

На календаре 19 марта, а за окном по всем признаками февраль. И снег, и мороз, и гололед. Все это на Востоке страны, в том числе и в Харькове, еще будет сопровождать марта почти до его завершения. По крайней мере, такие прогнозирование делают харьковские синоптики.



Фото: Городской Дозор

Евгения Ляшенко заведующая сектора прогнозы регионального гидрометцентра

Приход весны, к сожалению, задерживается. Не раньше, чем 28 марта следует ожидать. Когда температура уже, мы надеемся, активно будет повышаться. То есть, это не только солнце будет влиять, это уже будет именно перемещение теплых воздушных масс. И вот 28, мы так думаем, что температура достигнет где-то +6 +7 градусов днем. Довольно-таки заметно.

А вот до 28 марта погода еще проявит свой характер. Уже 21-го на Харьковщине надвигается очередной южный циклон, который принесет ночью смешанные осадки в виде дождя и местами мокрый снег. А днем это уже будет снег, сильный ветер 15-20 м/с, а также местами на дорогах гололедица. Температура воздуха от 0 до 5-ти градусов мороза. С 22-го по 24 марта будет морозная погода, ночью 5-10 градусов ниже нуля, днем до минус 5-ти. И это уже не просто затяжная зима, это смещение времени года на один месяц. Этот факт уже доказан специалистами.

Евгения Ляшенко заведующая сектора прогнозы регионального гидрометцентра

Уже наука подтверждает то, что сезоны стали задерживаться. Если сентябрь у нас уже практически летний месяц, очень теплый, то декабрь, на примере прошлого года, мы заметили, что декабрь - это уже типичная осень, вот. А март у нас получается как бы еще зимний месяц. Ну, посмотрим.

А пока же на улице зима, коммунальщики выполняют свою работу. Сегодня во дворах многоэтажек больше 1700 дворников расчищали выходы из подъездов, также рабочие задействовали технику. Дороги расчищали более 150-ти машин, дороги также посыпали песчано-солевой смесью.