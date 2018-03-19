19.03.2018 19:10

В горсовете обсудят проблемы предоставления социальных услуг

Круглый стол на тему «Предоставление социальных услуг и социальная работа в г. Харькове: состояние, проблемы, перспективы» состоится 20 марта в малом зале Харьковского городского совета (пл. Конституции, 7, 2 этаж).



Харьковский горсовет

Во время круглого стола будут обсуждаться проблемы и направления улучшения качества социальных услуг и проведения социальной работы для членов территориальной громады города Харькова. В частности, будут затронуты проблемы инновационных подходов к формированию и реализации социальной политики региона; реформирования системы предоставления социальных услуг в Украине в условиях децентрализации; взаимодействия местной власти, общественности и научного сообщества в предоставлении социальных услуг.

В круглом столе примут участие заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, директора районных центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, территориальных центров предоставления социальных услуг, ученые, представители общественных организаций.

Начало заседания - в 15:00.