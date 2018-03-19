В горсовете обсудят проблемы предоставления социальных услуг

Круглый стол на тему «Предоставление социальных услуг и социальная работа в г. Харькове: состояние, проблемы, перспективы» состоится 20 марта в малом зале Харьковского городского совета (пл. Конституции, 7, 2 этаж).
Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
Неделя начнется пасмурной погодой. Ожидается сильный снег, метель, ближе к вечеру осадки должны прекратиться. На дорогах гололедица.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: