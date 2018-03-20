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20.03.2018  13:02   

Харьков ожидает «большой снег»: водителей просят не мешать работе снегоуборочной техники

К утру 21 марта высота снежного покрова может увеличиться еще на 10–12 сантиметров.


// ГСЧС

Сильный снег снова придет в Харьков. По прогнозам синоптиков, новый снегопад ожидается к пяти часам вечера. Он начнется в южных районах Харьковщины и распространится по всей территории области. Осадки будут идти всю ночь и утро 21 марта.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Коммунальные службы города готовы к ожидаемому ухудшению погодных условий на территории Харьковской области.

Городская власть обращается к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.

Дорожники призывают водителей планировать дальние поездки на светлое время суток, по возможности ограничить передвижения большегрузного транспорта по автомобильным дорогам в период непогоды. Соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим, чтобы не создавать заторов на автомобильных дорогах общего пользования.

При Службе автомобильных дорог создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники на автомобильных дорогах Харьковщины. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону диспетчера 336-77-00.

 

Тэги:  снегопад, харьков
 
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