Харьков ожидает «большой снег»: водителей просят не мешать работе снегоуборочной техники

К утру 21 марта высота снежного покрова может увеличиться еще на 10–12 сантиметров.
Сильный снег снова придет в Харьков. По прогнозам синоптиков, новый снегопад ожидается к пяти часам вечера. Он начнется в южных районах Харьковщины и распространится по всей территории области. Осадки будут идти всю ночь и утро 21 марта.
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.
Коммунальные службы города готовы к ожидаемому ухудшению погодных условий на территории Харьковской области.
Городская власть обращается к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.
Дорожники призывают водителей планировать дальние поездки на светлое время суток, по возможности ограничить передвижения большегрузного транспорта по автомобильным дорогам в период непогоды. Соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим, чтобы не создавать заторов на автомобильных дорогах общего пользования.
При Службе автомобильных дорог создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники на автомобильных дорогах Харьковщины. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону диспетчера 336-77-00.
В делах не рассчитывайте на быстрый результат, в основном из-за проволочек со стороны партнеров. Достичь взаимопонимания поможет компромисс.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, который к вечеру может усилиться. На дорогах гололедица.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: