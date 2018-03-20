20.03.2018 13:16

На Харьковщине провели конкурс на самую красивую девушку (ВИДЕО)

17 марта в Змиевском районе прошел конкурс «Мисс Змиевщина-2018»



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Об этом сообщил сайт телеканала «25». В финал вышли восемь девушек, которые соревновались за звание самой очаровательной и привлекательной, элегантной и грациозной.

Конкурсантки поражали пластикой, актерской игрой и вокальными данными.

«Мисс Змиевщина 2018» стала ученица Слобожанской гимназии №2 Алина Мороз. Девушка заявила что в будущем планирует связать свою жизнь со сценой.