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20.03.2018  16:02   

С 2020 в Украине может исчезнуть домашнее мясо

Харьковским частникам могут запретить забой скота на дому.


ТСН

С 1 января 2020 года в Украине может быть введен запрет на забой скота на несертифицированных бойнях. Такое мясо можно будет использовать исключительно для собственных нужд. Продавать его на рынках даже в небольших объемах могут навсегда запретить.

Соответствующие изменения вносит законопроект №7489, который Главное научно-экспертное управление Рады рекомендовало принять в первом чтении.

Таким образом, небольшим домашним хозяйствам останется два варианта: везти животное на сертифицированную бойню или использовать мясо для собственных нужд. Исключение оставят только для домашней птицы, кроликов и нутрий: их можно будет забивать в домашних условиях в количестве не более 10 голов в день.

На сегодняшний день частную торговлю ограничивают лишь требования к качеству мяса. Вплоть до 2025 года закон «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов» позволяет им реализовывать без ограничений мясо копытных животных, забитых в количестве до 3-х голов в день. А с 2025 года продавать такой продукт разрешено на рынках, расположенных в радиусе 50 км от мест забоя.

Источник:   ВР Украины
 Тэги:  мясо, скот, харьков, 2020
 
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