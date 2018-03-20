С 2020 в Украине может исчезнуть домашнее мясо

Харьковским частникам могут запретить забой скота на дому.
С 1 января 2020 года в Украине может быть введен запрет на забой скота на несертифицированных бойнях. Такое мясо можно будет использовать исключительно для собственных нужд. Продавать его на рынках даже в небольших объемах могут навсегда запретить.
Соответствующие изменения вносит законопроект №7489, который Главное научно-экспертное управление Рады рекомендовало принять в первом чтении.
Таким образом, небольшим домашним хозяйствам останется два варианта: везти животное на сертифицированную бойню или использовать мясо для собственных нужд. Исключение оставят только для домашней птицы, кроликов и нутрий: их можно будет забивать в домашних условиях в количестве не более 10 голов в день.
На сегодняшний день частную торговлю ограничивают лишь требования к качеству мяса. Вплоть до 2025 года закон «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов» позволяет им реализовывать без ограничений мясо копытных животных, забитых в количестве до 3-х голов в день. А с 2025 года продавать такой продукт разрешено на рынках, расположенных в радиусе 50 км от мест забоя.
В делах не рассчитывайте на быстрый результат, в основном из-за проволочек со стороны партнеров. Достичь взаимопонимания поможет компромисс.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, который к вечеру может усилиться. На дорогах гололедица.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
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