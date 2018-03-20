20.03.2018 16:45

В Харькове пройдет энергетический бизнес-форум

Энергетический форум «Build & Energy. Kharkiv Expo 2018» состоится 29-30 марта в Харькове.



Харьковский горсовет

Цель форума – представить представителям малого и среднего бизнеса, органам власти и местного самоуправления успешные кейсы по реализации проектов в области энергоэффективности и зеленой энергетики, а также привлечение национального и международного финансирования, поиск зарубежных партнеров для реализации совместных проектов.

Программой форума предполагается проведение трех панельных дискуссий на темы: «Энергетическая стратегия Украины», «Источники финансирования проектов» и «Как перейти от мечты к реальному проекту по энергоэффективности».

Кроме того, участников форума ожидают практические семинары от представителей компаний-производителей оборудования, а также презентации современных технологий энергосбережения.

К участию в форуме приглашены представители Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, международных проектов и финансовых учреждений, представителей малого и среднего бизнеса, органов государственной власти и местного самоуправления.

Отметим, форум «Build & Energy. Kharkiv Expo 2018» организован при поддержке Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, Харьковского городского совета, Харьковского энергетического кластера и Харьковской торгово-промышленной палаты. Организатором форума является Центр поддержки бизнеса в г. Харькове.