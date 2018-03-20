Главная Новости Общество В Харькове пройдет энергетический бизнес-форум
20.03.2018  16:45   

В Харькове пройдет энергетический бизнес-форум

Энергетический форум «Build & Energy. Kharkiv Expo 2018» состоится 29-30 марта в Харькове.


Харьковский горсовет
Цель форума – представить представителям малого и среднего бизнеса, органам власти и местного самоуправления успешные кейсы по реализации проектов в области энергоэффективности и зеленой энергетики, а также привлечение национального и международного финансирования, поиск зарубежных партнеров для реализации совместных проектов.
 
Программой форума предполагается проведение трех панельных дискуссий на темы: «Энергетическая стратегия Украины», «Источники финансирования проектов» и «Как перейти от мечты к реальному проекту по энергоэффективности».
 
Кроме того, участников форума ожидают практические семинары от представителей компаний-производителей оборудования, а также презентации современных технологий энергосбережения.
 
К участию в форуме приглашены представители Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, международных проектов и финансовых учреждений, представителей малого и среднего бизнеса, органов государственной власти и местного самоуправления.
 
Отметим, форум «Build & Energy. Kharkiv Expo 2018» организован при поддержке Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, Харьковского городского совета, Харьковского энергетического кластера и Харьковской торгово-промышленной палаты. Организатором форума является Центр поддержки бизнеса в г. Харькове.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  форум, энергетика, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.03 Общество В Харькове пройдет Украинский форум машиностроения и инжиниринга 23.02 Власть В Харькове прошел форум инклюзивных проектов 23.02 Общество В Харькове стартовал инклюзивный фестиваль «ВзаимоДействие»  
 
 

Видео

Сезоны стали сдвигаться. Март это уже зимний месяц, а сентябрь - практически лето
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 