В Харькове установят новые площадки для выгула собак

Четыре новые площадки для выгула собак планируют установить в начале 2018 года.
Об этом сегодня, 20 марта, на заседании постоянной комиссии по вопросам обеспечения общественного порядка, соблюдения законности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан Харьковского городского совета сообщила директор КП «Центр обращения с животными» Юлия Шаповалова.
По ее словам, в 2017 году за счет средств городского бюджета было обустроено 8 специализированных мест для выгула домашних животных. Всего сегодня в Харькове установлена 31 подобная площадка.
По данным центра, в минувшем году из городского приюта харьковчане забрали в семьи 336 животных, еще 147 питомцев были возвращены их хозяевам.
В делах не рассчитывайте на быстрый результат, в основном из-за проволочек со стороны партнеров. Достичь взаимопонимания поможет компромисс.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, который к вечеру может усилиться. На дорогах гололедица.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
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