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20.03.2018  17:17   

В Харькове установят новые площадки для выгула собак

Четыре новые площадки для выгула собак планируют установить в начале 2018 года.


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Об этом сегодня, 20 марта, на заседании постоянной комиссии по вопросам обеспечения общественного порядка, соблюдения законности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан Харьковского городского совета сообщила директор КП «Центр обращения с животными» Юлия Шаповалова. 

По ее словам, в 2017 году за счет средств городского бюджета было обустроено 8 специализированных мест для выгула домашних животных. Всего сегодня в Харькове установлена 31 подобная площадка. 

По данным центра, в минувшем году из городского приюта харьковчане забрали в семьи 336 животных, еще 147 питомцев были возвращены их хозяевам.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  собака, харьков, площадка
 
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