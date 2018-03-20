20.03.2018 17:17

В Харькове установят новые площадки для выгула собак

Четыре новые площадки для выгула собак планируют установить в начале 2018 года.



Facebook

Об этом сегодня, 20 марта, на заседании постоянной комиссии по вопросам обеспечения общественного порядка, соблюдения законности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан Харьковского городского совета сообщила директор КП «Центр обращения с животными» Юлия Шаповалова.

По ее словам, в 2017 году за счет средств городского бюджета было обустроено 8 специализированных мест для выгула домашних животных. Всего сегодня в Харькове установлена 31 подобная площадка.

По данным центра, в минувшем году из городского приюта харьковчане забрали в семьи 336 животных, еще 147 питомцев были возвращены их хозяевам.