20.03.2018 19:00

В прошлом году в Харькове посадили около 4 тысяч деревьев

3 678 молодых деревьев были высажены в 2017 году на улицах, в скверах и парках Харькова.



Харьковский горсовет

Об этом сегодня, 20 марта, на заседании постоянной комиссии по вопросам обеспечения общественного порядка, соблюдения законности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан Харьковского городского совета сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач.

По его словам, в частности, 120 деревьев были высажены на ул. Сумской, 80 - на пр. Науки, 60 - на ул. Пушкинской.

«Мы увеличили количество посадочного материала и его качество. То есть сейчас в Харькове высаживаются, в том числе, и 20-летние деревья», - отметил Алексей Богач.

Напомним, 28 февраля на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета был утвержден план мероприятий на 2018 год по озеленению города, в частности, по посадке деревьев, кустов, цветов и посева газонов. Так, в марте-апреле в Харькове планируется высадить около 900 молодых деревьев, а в апреле-мае - 2,5 млн цветов.