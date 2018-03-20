20.03.2018 18:45

В Харькове сносят незаконные постройки, у которых не было соответствующих документов

На данный момент в отделе контроля за размещение МАФов и временных сооружений Департамента территориального контроля имеют соответствующие документы на снос незаконно установленных сооружений, одна из которых - по адресу Людвига Свободы, 37 Д.



В Харькове сносят незаконные постройки, у которых не было соответствующих документов



Евгений Михайлов, заместитель начальника отдела контроля за размещение МАФ и временных сооружений Департамента территориального контроля

По указанному адресу были сооружены две металлические конструкции без разрешительных документов. В связи с этим было вынесено предписание и поскольку собственники самовольно не выполнили указанное требование, было принято решение исполкома о демонтаже этих указанных конструкций, и вчера, и сегодня осуществлялся снос.

Во время проверки работниками профильного департамента выяснилось, что возведенное строение не имело соответствующего пакета разрешительных документов, а потому его размещения является прямым нарушением. За тем, чтобы не было провокаций во время демонтажа, следили активисты общественного объединения «Східний Корпус»

Анатолий Сидоренко, основатель общественной организации «Східний Корпус»

На данный момент фирма сносит объекты, которые более такие проблемные. Это объекты, на которые уже поступали жалобы от жителей там или от людей. Мы здесь присутствуем как гражданская организация, для того чтоб соблюдать гражданский порядок, для того чтоб не было никакого конфликта и каких-то нарушений. Чтобы каждый сделал свою работу правильно от начала и до конца.

Всего же в ближайших планх под снос подпадают около двух сотен объектов, расположенных на территории разных районов Харькова.