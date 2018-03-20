20.03.2018 19:09

В рамках фестиваля «KharkivMusicFest» юный хор «Amadeus» спел на Южном вокзале

Именно так началось утро в одном из залов ожидания Южного вокзала. В течение 30 минут, каждый желающему бесплатно мог насладиться творчество талантливых детей, которые приняли участие в Международном музыкальном фестивале «KharkivMusicFest», который проходит в Первой Столице.



Фото: Городской Дозор

Александр Пириев продюсер фестиваля «KharkivMusicFest»

На самом деле это огромная программа под названием «Art & Piano: играй ярко», которая связана с замечательным инструментом, которые мы наблюдаем в этом зале. Это огромная программа связана с разными локациями на местности. И аэропорта, и торговых центров, и образовательных центров. Мне кажется, что харьковчане могут, посещая разные места своего родного города, будут видеть замечательные выступления разных детей из разных музыкальных школ. Фактически, это наши музыкальные дарования присутствуют в этой программе.

Хор мальчиков «Амадеус» из музыкальной школы № 15 имени Моцарта. Они приняли участие в программе и с удовольствием продемонстрировали уровень вокала, а также творческий подход к известным произведениям.

Один из солистов хора, Никита Богачев, говорит, что петь в зале Южного вокзала еще не приходилось, но уверен, что им удалось создать настоящую творческую атмосферу, в том числе и необычным исполнением песни.

Никита Богачев участник хора «Amadeus»

Вообще это задумка всего хора. Мы хотели что-то необычное такое придумать. Эта песня берет начало еще с 2014 года, когда мы в Германию собирались съездить. Сначала это был маленький кусочек песни «Ой пришла весна» и все. А потом мы решили добавить чего-то необычного, потому что увидели хор филиппинцев и там они что-то такое делали. Нам хотелось добавить что-то свое, что изображает природу. Каждый что умел, показывал и это такой новый опыт для нас, это интересно.

Интересно было и зрителям, которые не просто слушали, а и наблюдали за выполнением и движениями ребят. «KharkivMusicFest» - продолжается.