20.03.2018 19:55

В Харькове отремонтировали около 30% от всего количества подъездов

30% от общего количества. Именно столько подъездов за последние 5 лет в Харькове удалось отремонтировать коммунальным службам. И сбавлять темпы, сообщили в профильном департаменте, город не собирается. Уже в 2018 году обновить настроены еще 1200 подъездов и еще столько же входных групп.



Фото: Городской Дозор

Роман Нехорошков директор Департамента жилищного хозяйства

Много заявлений учтено после приемов Харьковского городского головы. Есть тоже обращения коллективные от жителей тех или иных домов и данные, которые мы учитывали при формировании этих списков, которые нам передавали районные администрации. На данном этапе от этого плана, которые мы наметили на сегодня, уже половина адресов охвачены работами.

По поводу кровли. То их ремонты, текущие так и капитальные году планируют выполнить на 1700 городских многоэтажках. В цифрах - более 400 000 квадратных метров. В городском бюджете для этого уже предусмотрели соответствующее финансирование.

Роман Нехорошков директор Департамента жилищного хозяйства

Это планы. Они больше примерно на 10-15% от объемов 2017 года. Тогда мы выполнили где-то 1400 адресов текущим ремонтом кровель. По капитальному ремонту у нас на данный момент определено порядка 115 адресов, где сегодня составляется документация, ведется обследования по всем этим кровли по всем 9-ти районам.

Часть это будут мягкие кровли, часть: шиферные и металлические. Сама компания по ремонту кровель, говорит Роман Нехорошков, в Харькове начнется, как только установится весенняя погода. Сначала планируют принять к ремонту шиферные и металлические. В профильном департаменте не исключают, что титульные списки как по кровлям, так и по подъездам и входным группам, во втором полугодии будут еще пересматриваться. Сейчас коммунальщики создали базу данных, благодаря которой город может мониторить ситуацию, какие же кровли в первую очередь нуждаются в восстановлении.