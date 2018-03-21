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21.03.2018  13:27   

В Харькове пройдет финал школьной лиги КВН

Финал Харьковской городской школьной лиги КВН состоится 22 марта во Дворце студентов Национального технического университета «ХПИ» (ул. Пушкинская, 79).


// city.kharkov.ua

В финальных играх примут участие 9 команд из общеобразовательных учреждений Харькова, а также из города Сумы. За звание чемпиона школьной лиги КВН игроки будут бороться в конкурсе «Видеоприветствие». 

Среди участников финала: команда «Life is good» (школа №76), команда «CD-RW» (школа №53), команда «60 калибр» (школа №60), команда «Шпроты» (школа №154), команда «Катамаран» (школа №157), команда «Мисс Кэтти» (школа №70), команда «Гутен так» (школа №23), команда «Бабушкин компот» (школа №55), а также представители Сум - команда «Кудри мудри».

Организаторы мероприятия - Харьковский горосдкой центр досуга молодежи при поддержке Департамента образования и Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  квн, харьков
 
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