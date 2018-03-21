21.03.2018 13:40

Харьковская семья, которую затопило из-за прорыва трубы, может получить компенсацию

Семья из Харькова, которой затопило дом из-за аварии на водопроводной магистрали по ул. Коновалова, 119, может получить компенсацию от «Харьковводоканала».



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«На сегодняшний день решается вопрос о возможной компенсации затрат, связанных с повреждением имущества дома по ул. Достоевского 41/12», - ответил первый заместитель генерального директора «Харьковводоканала» Александр Коваленко.

Рабочим чтобы найти место порыва и перекрыть воду ушло ни много ни мало – 8 часов.

«8 марта 2018 года в диспетчерскую службу «Харьководоканал» поступила заявка о течи водопроводной магистрали Д-800 мм по ул. Коновалова (между гаражами). Аварийная бригада прибыла на место аварии в 01.30. Учитывая сложность выполнения работ, связанных с отключением водопроводной магистрали большого диаметра и сбросом воды для ликвидации повреждения, уже к 09.30 подтопление дворов частного сектора было локализовано», - уточнил Коваленко.