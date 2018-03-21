Весенние школьные каникулы: сколько еще гулять?

Напомним, в Харькове детей отправили на дополнительные каникулы с 5 по 12 марта.
Несмотря на вынужденный перерыв в обучении, связанный с экономией энергоносителей и погодными условиями, весенние каникулы в школах не претерпят изменений. Они продлятся с 26 марта по 1 апреля. Об этом сообщили в одной из харьковских школ.
Дети снова сядут за парты 2 апреля. Но уже через неделю у них будет еще один дополнительный выходной, так как 8 апреля будет отмечаться Пасха, поэтому понедельник, 9 апреля будет выходным днем.
Будьте осторожны: сегодня звезды склоняют к всевозможным «разборкам», придиркам и как результат – обидам и конфликтам с близкими людьми.
Ночью и утром сильный снег, на юге области – с дождем. Днем небольшой снег. Снежные заносы, на дорогах гололедица.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
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давл.:
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