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21.03.2018  16:31   

Украина заняла третье место в списке дешевых для проживания стран мира

А самыми дорогими стали Бермуды, Швейцария и Исландия.


// weekend.today

Индекс создан на основе около 50 факторов, начиная от стоимости еды в ресторанах, членства в тренажерном зале до бутылки вина и капучино.

Украина заняла третье место в списке самых дешевых для проживания стран с индексом 25,98, второе место занимает Египет (25,69), первое - Пикистан (25,08).

Самой дорогой страной мира стали Бермуды с индексом стоимости проживания 144,88, второе и третье место занимают Швейцария(131,39) и Исландия (123,96) соответственно. В целом страны северной Европы традиционно остаются самыми дорогими для проживания.

Согласно данным, из крупных городов Украины самый высокий индекс стоимости проживания имеет Одесса (31,73), а не Киев. Столица занимает вторую строчку с индексом 29,99.

 

Источник:   УНИАН
 Тэги:  страна, уровень, жизнь, харьков, украина
 
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