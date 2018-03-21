Украина заняла третье место в списке дешевых для проживания стран мира

А самыми дорогими стали Бермуды, Швейцария и Исландия.
Индекс создан на основе около 50 факторов, начиная от стоимости еды в ресторанах, членства в тренажерном зале до бутылки вина и капучино.
Украина заняла третье место в списке самых дешевых для проживания стран с индексом 25,98, второе место занимает Египет (25,69), первое - Пикистан (25,08).
Самой дорогой страной мира стали Бермуды с индексом стоимости проживания 144,88, второе и третье место занимают Швейцария(131,39) и Исландия (123,96) соответственно. В целом страны северной Европы традиционно остаются самыми дорогими для проживания.
Согласно данным, из крупных городов Украины самый высокий индекс стоимости проживания имеет Одесса (31,73), а не Киев. Столица занимает вторую строчку с индексом 29,99.
Будьте осторожны: сегодня звезды склоняют к всевозможным «разборкам», придиркам и как результат – обидам и конфликтам с близкими людьми.
Ночью и утром сильный снег, на юге области – с дождем. Днем небольшой снег. Снежные заносы, на дорогах гололедица.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
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