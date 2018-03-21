21.03.2018 16:31

Украина заняла третье место в списке дешевых для проживания стран мира

А самыми дорогими стали Бермуды, Швейцария и Исландия.



// weekend.today

Индекс создан на основе около 50 факторов, начиная от стоимости еды в ресторанах, членства в тренажерном зале до бутылки вина и капучино.

Украина заняла третье место в списке самых дешевых для проживания стран с индексом 25,98, второе место занимает Египет (25,69), первое - Пикистан (25,08).

Самой дорогой страной мира стали Бермуды с индексом стоимости проживания 144,88, второе и третье место занимают Швейцария(131,39) и Исландия (123,96) соответственно. В целом страны северной Европы традиционно остаются самыми дорогими для проживания.

Согласно данным, из крупных городов Украины самый высокий индекс стоимости проживания имеет Одесса (31,73), а не Киев. Столица занимает вторую строчку с индексом 29,99.